¡Los looks más espectaculares de la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026!
Esta edición de Premio Lo Nuestro se está desarrollando bajo el lema “Honrando lo que Somos”, siendo un recordatorio de los logros de la música latina
Hoy la música latina está siendo honrada en uno de los premios más importantes de la temporada: Premio Lo Nuestro 2026. La gala que será conducida por Thalia, Nadia Ferreira y Clarissa Molina contará con un desfile de importantes artistas.
Este año, Bad Bunny es uno de los artista con más nominaciones gracias a su disco ‘Debí Tirar Más Fotos’, al igual que Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro. Premio Lo Nuestro se está llevando a cabo en el Kaseya Center en Miami, Florida y en esta edición el lema es ‘Honrando lo que Somos’, gracias al auge tan grande que está teniendo la música latina en el mundo.
¡Conoce a los mejores vestidos de la ceremonia!
Thalía
Nadia Ferreira
Maluma y Susana Gómez
María Becerra
Melody
Yailín La Más Viral
Clarissa Molina
Gloria Trevi
Ha-Ash
Arcángel
