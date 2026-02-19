window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

¡Los looks más espectaculares de la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026!

Esta edición de Premio Lo Nuestro se está desarrollando bajo el lema “Honrando lo que Somos”, siendo un recordatorio de los logros de la música latina

Gloria Trevi llega a la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026.  Crédito: Mezcalent

Por  Eili Córdova

Hoy la música latina está siendo honrada en uno de los premios más importantes de la temporada: Premio Lo Nuestro 2026. La gala que será conducida por Thalia, Nadia Ferreira y Clarissa Molina contará con un desfile de importantes artistas. 

Este año, Bad Bunny es uno de los artista con más nominaciones gracias a su disco ‘Debí Tirar Más Fotos’, al igual que Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro. Premio Lo Nuestro se está llevando a cabo en el Kaseya Center en Miami, Florida y en esta edición el lema es ‘Honrando lo que Somos’, gracias al auge tan grande que está teniendo la música latina en el mundo. 

¡Conoce a los mejores vestidos de la ceremonia! 

Thalía

Thalía se convirtió en la reina de la alfombra magenta con este traje color platinado.
Crédito: Mezcalent.

Nadia Ferreira

Nadia Ferreira deslumbró con su vestido brillante y de color lila en la alfombra de Premio Lo Nuestro 2026.
Crédito: Mezcalent.

Maluma y Susana Gómez

Maluma, en particular, sorprendió con un traje elegante en esta oportunidad, alejado de la onda “urbana”. Crédito: Mezcalent.

María Becerra

María Becerra sorprendió con un atuendo de color rosa claro.
Crédito: Mezcalent.

Melody

La artista española Melody, sin duda, deslumbró con su look sobrio y elegante.
Crédito: Mezcalent.

Yailín La Más Viral

Otra artista que eligió el negro fue Yailín La Más Viral.
Crédito: Mezcalent.

Clarissa Molina

Aunque sorprendió con un atuendo totalmente negro, Clarissa Molina, sin duda, llamó la atención en la alfombra magenta.
Crédito: Mezcalent.

Gloria Trevi

Gloria Trevi llegó con un atrevido atuendo a la alfombra roja de Premio Lo Nuestro.
Crédito: Mezcalent.

Ha-Ash

Las hermanas llegaron a la alfombra magenta con un look bastante sobrio.
Crédito: Mezcalent.

Arcángel

Arcángel llegó con un look total black.
Crédito: Mezcalent.

Conoce más detalles de la alfombra magenta en este video:

