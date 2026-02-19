¡Los looks más espectaculares de la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026!

Hoy la música latina está siendo honrada en uno de los premios más importantes de la temporada: Premio Lo Nuestro 2026. La gala que será conducida por Thalia, Nadia Ferreira y Clarissa Molina contará con un desfile de importantes artistas.

Este año, Bad Bunny es uno de los artista con más nominaciones gracias a su disco ‘Debí Tirar Más Fotos’, al igual que Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro. Premio Lo Nuestro se está llevando a cabo en el Kaseya Center en Miami, Florida y en esta edición el lema es ‘Honrando lo que Somos’, gracias al auge tan grande que está teniendo la música latina en el mundo.

¡Conoce a los mejores vestidos de la ceremonia!

Thalía

Thalía se convirtió en la reina de la alfombra magenta con este traje color platinado.

Crédito: Mezcalent.

Nadia Ferreira

Nadia Ferreira deslumbró con su vestido brillante y de color lila en la alfombra de Premio Lo Nuestro 2026.

Crédito: Mezcalent.

Maluma y Susana Gómez

Maluma, en particular, sorprendió con un traje elegante en esta oportunidad, alejado de la onda “urbana”. Crédito: Mezcalent.

María Becerra

María Becerra sorprendió con un atuendo de color rosa claro.

Crédito: Mezcalent.

Melody

La artista española Melody, sin duda, deslumbró con su look sobrio y elegante.

Crédito: Mezcalent.

Yailín La Más Viral

Otra artista que eligió el negro fue Yailín La Más Viral.

Crédito: Mezcalent.

Clarissa Molina

Aunque sorprendió con un atuendo totalmente negro, Clarissa Molina, sin duda, llamó la atención en la alfombra magenta.

Crédito: Mezcalent.

Gloria Trevi

Gloria Trevi llegó con un atrevido atuendo a la alfombra roja de Premio Lo Nuestro.

Crédito: Mezcalent.

Ha-Ash

Las hermanas llegaron a la alfombra magenta con un look bastante sobrio.

Crédito: Mezcalent.

Arcángel

Arcángel llegó con un look total black.

Crédito: Mezcalent.

Conoce más detalles de la alfombra magenta en este video:

Seguir leyendo: