Gala Montes reacciona a acusaciones de consumo con polémica frase: “Me meto lo que quiera”

Gala Montes, actriz y cantante mexicana conocida por su participación en “El Señor de los Cielos” y “Diseñando tu Amor”, se encuentra nuevamente en el centro de la conversación tras su contundente reacción a los cuestionamientos sobre su presunto consumo de sustancias.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, la exparticipante de “La Casa de los Famosos México 3” se pronunció sobre las declaraciones en las que su hermana Beba Montes hizo mención de su supuesto problema de adicciones.

“¿Y si sí qué? ¿Y si sí qué? Pues es mi cuerpo, ¿no? O sea, yo me puedo meter lo que yo quiera”, sentenció Gala Montes ante los medios de comunicación. Sin embargo, aclaró: “Yo no soy la drogadicta”.

Pese a sus diferencias, la estrella de la pantalla chica expresó que no desea seguir alimentando el conflicto con su hermana: “Le mando un beso, espero que recapacite. La quiero mucho, pero no la quiero en mi vida”, añadió.

Sobre su distanciamiento y los altibajos que han vivido en su relación de hermanas a lo largo de los años, Gala Montes explicó que están relacionadas con la forma en la que vivieron su relación con su madre, Crista.

“Mi mamá tiene la culpa de todo (…) Ella nos trajo al mundo, nosotras no queríamos nacer”, aseguró durante su charla con los medios.

Otro de los temas que Gala Montes abordó fue el reciente honor que recibió durante la tercera edición de los Premios Voces del Orgullo, celebrados el 31 de julio de 2026 en Puerto Vallarta, Jalisco. En la ceremonia, la joven obtuvo el premio ‘Voz del Orgullo 2026’ en la categoría de Revelación Artística (o Musical).

En su discurso de agradecimiento, la artista dedicó el premio a la comunidad bisexual y habló sobre los retos de ser una mujer bisexual, así como la importancia de no tener que dar explicaciones sobre cómo se ama.

“Para mí todas las mujeres bisexuales es muy difícil enfrentarse a los prejuicios normales de ser mujer y luego tener que dar explicación de cómo amamos”, reiteró antes de finalizar su entrevista con la prensa.

Seguir leyendo:

• Previo al debut de Gala Montes en ‘Malinche’, su madre le dirige un contundente mensaje

• Karime Pindter niega que Gala Montes la haya golpeado en una fiesta

• Gala Montes reacciona a la entrevista de su mamá con Adrián Marcelo