Karime Pindter niega que Gala Montes la haya golpeado en una fiesta

Luego de que en una entrevista la mamá de Gala Montes dijera que ésta la golpeó, en redes sociales comenzó a circular la información de que la actriz también había tenido un encuentro violento con Karime Pindter, su ex compañera en el reality show “La Casa De Los Famosos México 2”. Ahora, la influencer negó que Gala la haya agredido.

Al encontrarse con reporteros, Pindter reconoció que, aunque está distanciada de Montes, nunca ha tenido una pelea de ese tipo con ella, y aseguró que no descarta retomar la amistad con Gala en un futuro. “Para nada pasó. Justo me mandó un mensaje Arath (de la Torre): ‘Oye, que en una posada, no sé qué’. Le dije: ‘¡Ni al caso! Ni fuimos a ninguna posada y jamás ha pasado nada de eso’. Eso sí, no sé de donde saldría la confusión”.

En cuanto a la polémica entrevista que Crista Montes le dio a Adrián Marcelo, Karime prefirió no opinar: “De eso no voy a dar ni un solo comentario. No me voy a meter en eso. Yo respeto muchísimo a Gala, entonces no voy hablar”.

La Matrioshka no pierde las esperanzas de que algún día Gala Montes y ella arreglen sus diferencias: “(Ella) ha dicho cosas con las que no estoy de acuerdo, pero espero que pronto podamos ser las amigas que fuimos en “La Casa De Los Famosos México”. El distanciamiento sí es inminente, pero para mí (Gala) sí es una amiga. Lo que viví con ella para mí es súper especial, y espero poder volver a estar con ella”.

