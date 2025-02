La mamá de Gala Montes dice no ser tóxica y defiende a Karime Pindter

Crista Montes se pronunció ante los rumores acerca de que Karime Pindter intenta quedarse con los proyectos de Gala Montes cobrando un porcentaje de dinero menor al que ésta pide. Ella compartió un video en el que dice que “nadie le quita el trabajo a nadie”.

En el clip, la mamá de Gala expone su punto de vista después de leer el mensaje escrito por una cibernauta. “Para que vean que no soy tóxica, ¿ok? Ya dijeron que (Gala) trae pleito con Karime porque le quita trabajo ¿ok? Aquí nadie le quita trabajo a nadie. Es que ahí empiezan los chismes. Por lo pronto, partamos de un hecho: Si tú vas a contratar a Karime, es porque te interesan las aptitudes de Karime. Y así llegue Gala y diga: ‘A mí contrátame’, (le dirán) ‘No, porque a mí me interesa Karime, no Gala'”.

Cuando Gala Montes leyó en su cuenta de X el mensaje: “Cómo que la madrota ofrecía cobrar 50% menos que Gala para que la contrataran a ella y no a Gala???”, lo compartió y respondió el comentario con la palabra “true” (verdadero)”.

Ambas chicas participaron en 2024 “La Casa De Los Famosos México 2”. Los fans de Gala notaron que ésta ya no sigue en sus redes sociales a La Matrioshka, pero hasta el momento Karime no ha hecho declaraciones al respecto.

Crista Montes también comentó a la revista TVNotas que Rodolfo “Fofo” Márquez, actualmente preso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, amenazó a Gala hace algunos años; también aclaró que su hija y el influencer nunca fueron pareja.

“Gala se empezó a llevar con él cuando eran chicos. Ella me decía que eran amigos. En alguna ocasión Gala y (la influencer) Laila Montero denunciaron a “Fofo” en la Semarnat -Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales- por los tigres y estos animales exóticos que tenía. Él le habló a Gala para amenazarla de muerte por lo que había hecho. Me dio miedo, porque le habló y le dijo: ‘Soy un chavo con mucho poder. No sabes lo que estás haciendo’. Es un chavillo pesadón. No es agradable”.

