Adrián Marcelo habla en contra de Gala Montes: “Compadezco a su mamá”

Aunque ya han pasado casi dos meses desde su salida de “La Casa De Los Famosos México 2”, el comediante Adrián Marcelo aseguró que continuará hablando de Gala Montes si ella lo sigue mencionando. También dijo que compadece a la mamá de la actriz, tras ver las actitudes de esta última en diversas entrevistas.

Entrevistado por Miguel Díaz, Marcelo dijo que no le afectan los comentarios que hace Montes acerca de él: “Las veo, sus declaraciones, me sigue mencionando y yo lo haré también. Están ahí las declaraciones, el mismo tono medio agresivo que utiliza. Dijo que ‘se la pelo’. Lo que ella quiera, adelante, no pasa absolutamente nada.

“Yo compadezco mucho a la señora, a su mamá. No creo que se merezca el haber engendrado a alguien así, pero al mismo tiempo esas son las consecuencias de no hacerse cargo de un hijo. Si avientas a alguien a la industria, tan cruel, con la intención de explotarlos, pues eso es lo que vas a obtener como resultado: gente sin estructura, sin educación”.

Cuando Adrián fue cuestionado por las comparaciones que han surgido en redes sociales en cuanto a las propuestas de trabajo que ha tenido él y Gala Montes, dijo: “A mí me ofende. Entiendo la comparación, porque pues fuimos rivales, pero ¿te soy sincero? No es mi parámetro. Si yo quisiera buscar a alguien con quien compararme, pues buscaba a un Franco Escamilla, una Sofía Niño de Rivera, comediantes. Compararme con Gala es hasta ofensivo para mí. La verdad es que sí deja mucho que desear en cuanto a estructura”.

@selodijo ¿Arath de la Torre le tenía miedo a Adrián Marcelo? Él mismo responde a las declaraciones de Gala Montes en una entrevista con Yordi Rosado. "Ella va a seguir hablando"

Para Marcelo, las polémicas en las que ha estado envuelta la actriz se deben a que no tiene nada mejor que ofrecer: “Ella, al no tener un producto de calidad que entregarle a la gente, me imagino que va a optar por las polémicas. Yo, bendito Dios, los shows están bien con “Hermanos De Leche”. Los videos están bien y no tienen las críticas que tiene lo que ella está entregándole a la gente después, y ése es el asunto con “La Casa De Los Famosos México”. Los que “ganaron” se están topando con pared con los productos y lo que están ofreciéndole a la gente”.

En ese reality show Adrián era el líder del Equipo Tierra, pero a la distancia nota que las elecciones de trabajo de los que integraban el Equipo Mar (Montes, Briggitte Bozzo, Mario Bezares, Karime Pindter y Arath de la Torre) han sido malas: “Ya vimos a Mayito en unos pollos rostizados; esta chica se presentó en vulcanizadoras. Yo ya no tengo nada que decir ahí; no puedes tapar el sol con un dedo y las cosas hablan por sí solas”.

@selodijo "Ella al no tener un producto de calidad que entregarle a la gente, va a optar por las polémicas" ADRIÁN MARCELO habla sobre las presentaciones que han tenido sus compañeros de La Casa de los Famosos, entre ellos Mario Bezares y Gala Montes.

Finalmente, Adrián Marcelo aseguró que las cosas para las “buenos” y los “villanos” de “La Casa De Los Famosos México 2” están empezando a cambiar, ya que la gente se ha dado cuenta de la realidad: “Ya la gente está empezando a juzgar, la gente está empezando a darse cuenta de las incongruencias. ¿Por qué me fue bien a mí en mi narrativa? Porque al menos fui congruente. Ese diablito que fui ahí pues lo era yo antes. Siempre he sido ese g*** que gusta, a través de las palabras, patear el avispero. No soy alguien malo. Ellos utilizaban sus herramientas, lloraban y se las compraban porque son actores. Yo jugué con las mías, no me funcionó; les fue mejor a ellos, no pasa nada ahí. Acá afuera es el mundo real, y pues es evidente que no hace falta ni que yo lo diga: es muy deficiente la oferta que están teniendo mis compañeros”.

