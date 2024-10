Adrián Marcelo critica a Wendy Guevara y llama “imbécil” a Nicola Porcella

Los tiempos de guardar silencio han quedado atrás para Adrián Marcelo, pues en los últimos días se ha dedicado a criticar a quienes hablaron en su contra en “La Casa De Los Famosos México 2”. Ahora sus objetivos fueron Nicola Porcella y Wendy Guevara, a quienes señaló como malos amigos, capaces de todo con tal de ser aceptados en la industria del entretenimiento.

En su cuenta de X (antes Twitter), Marcelo compartió un extracto de una entrevista en la que Nicola menciona que su amigo Agustín Fernández es una persona decente, pero que lamentaba la cercanía que tuvo con el regiomontano en el reality show. Como respuesta, Adrián escribió el siguiente mensaje: “Dios mío. Me preocupa Agus viviendo con esta piltrafa que se hace llamar su amigo. Increíble a lo que puedes llegar cuando tienes ganas de pertenecer. Lacras sin valores vendidas a la industria, éste y el esperpento transgénero (refiriéndose a Guevara)”.

Esa no es la única vez que el youtuber ha arremetido contra Nicola. En su canal de YouTube “Radar” Marcelo publicó un video desde Hollywood, California, donde conversa con latinos en la vía pública, y al detectar que uno era peruano dijo: “¡Qué maravilla de gastronomía! Los queremos. Saludos a la gente de Perú, menos al imbécil de Nicola Porcella”.

Hace dos meses, cuando Adrián Marcelo estuvo dentro de “La Casa De Los Famosos México 2”, hizo un polémico comentario sobre cómo Nicola (quien actualmente conduce el programa matutino “Hoy”) utilizó a Wendy para hacerse famoso en México: “Hola, soy Nicola Porcella, y sin Wendy yo no hubiera quedado en segundo lugar. Soy Nicola Porcella y si Wendy no se hubiera enamorado de mí, yo no estaría en “Hoy” ahorita”.

Por el momento, el conductor peruano no ha respondido a los más recientes comentarios de Adrián Marcelo. Sin embargo, en septiembre le escribió el mensaje: “Y sin Wendy no me hubieras querido pagar para que vaya a tu podcast. Te espero afuera con el mucho amor que te tiene la gente”.

