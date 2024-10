René Franco reconoce que no entrevistó bien a Adrián Marcelo

Hace algunos días René Franco publicó en su canal de YouTube una entrevista con Adrián Marcelo, ex participante del reality show “La Casa de Los Famosos México 2”. Muchos cibernautas reaccionaron de una forma negativa, ya que el periodista intervino demasiadas veces para hablar sobre sus logros profesionales. Ahora él reconoció su error, pero también destacó lo que pudo dar a conocer acerca del comediante.

Adrián Marcelo fue criticado por René Franco: “Finalmente se te nota la edad”

Entrevistado en el programa “Chisme No Like”, Franco habló al respecto: “Mi ego está cañón, porque vuela horrible, y todo el tiempo me estorba, y estorba en toda la entrevista que le hice a Adrián”. Javier Ceriani le dijo: “Un entrevistador no puede hablar tanto. Tiene que escuchar. Hablaste mucho y fuiste muy protagonista”.

Briggitte Bozzo niega haber sentido atracción por Adrián Marcelo

“Yo no quería que Adrián Marcelo me atrapara en su juego de dobles cosas”, dijo René. “Porque realmente ése es su juego. Uno, cuando él me dice: ‘Yo sólo quería juntar a la familia mexicana los domingos’, entonces yo nunca lo dejo, y siempre estoy ta y ta, y entonces digo: ‘¿Quieres hacer televisión?’ ‘No’. ‘Pero ¿amas la televisión?’ ‘Sí’. ‘Pero ¿quieres estar?’ ‘No quiero estar’. ‘Pero ¿la odias?’ ‘Si’. ‘Pero ¿reventaste tu juego para no estar?’ ‘Si’. ‘Pero era tu Disneylandia, ahí tenías a tu Sabine (Moussier), tu Arath (de la Torre)'”.

Días más tarde, en su programa “La Taquilla”, René Franco dijo que le había tomado mucho tiempo preparar su entrevista con Marcelo. “Yo hablando de mí mismo frente al otro y no dejándolo hablar. ¿Sabes qué? Sí, la c****, por eso no veo mis entrevistas. Sé que hubiera podido sacarle más y no sé por qué hice lo que hice. Probablemente es la única manera de haber sacado esa entrevista porque, si se dan cuenta, estábamos entrevistando al “villano” (de “La Casa De Los Famosos México 2”)”.

En el canal “Conversaciones” de esa red social Adrián Marcelo habló sobre la entrevista que le hizo René Franco. Resaltó la forma “sensata y crítica” con la que el periodista trató el tema del reality show, pero también dijo que “parecía un intento por convencerme de que estoy hecho para tele, y parecía más como una especie de: ‘Vengo aquí a bullearte‘”.

