Briggitte Bozzo niega haber sentido atracción por Adrián Marcelo

Una de las relaciones que más llamaron la atención dentro de “La Casa De Los Famosos México 2” fue la que tuvieron Briggitte Bozzo y Adrián Marcelo, pues aunque éste hizo chistes y comentarios con respecto al físico y la personalidad de la actriz, también dejó ver, en más de una ocasión, la atracción física que sentía por ella. En redes sociales se llegó a especular que la venezolana también sentía atracción por él, lo que la llevó a estar deprimida cuando el comediante decidió abandonar la casa. Pero ahora ella habló abiertamente sobre el tema.

Al ser entrevistada en un podcast, la actriz fue contundente al hablar de Marcelo: “No me caía bien, a mi intuición, no le caía en absoluto bien. Era una persona que fue el diablo dentro de esa casa”. Briggitte también aclaró que había momentos donde la convivencia no era tan mala entre ellos: “Había puntos donde sí me caía bien, porque estás conviviendo todo el tiempo con esa persona. Atracción no llegué a sentir nunca”.

Respecto a los comentarios que hubo en redes sociales acerca de una supuesta atracción entre ambos, Bozzo dijo: “Sí vi que nos shippearon aquí afuera, y yo no entendí nunca el por qué. Igual y era porque tú quieres tener este tipo de relación sana allá adentro, porque estás conviviendo todo el tiempo”.

Brillitos, como también es llamada por sus seguidores, dijo que Adrián Marcelo durante unos días fue muy amable con ella: “En un punto, pues el g*** se empezó como a reservar mucho toda esta malicia, porque primero se hacía el bueno y luego te tiraba con todo y decía las peores cosas del mundo. Pero en un punto llegué a sentir como muchos halagos de su parte hacia mí”.

Briggitte también comentó sobre unos halagos que Marcelo le hizo: “Era de que: ‘Bri, te ves bien, te ves muy bien’; o cosas así, misóginas, de que también sentía que me faltaba un poco al respeto diciéndome: ‘Con todo respeto, sí me la j****** por ti’ y no sé qué. ‘Es que estás bien buena’, y luego le pedía perdón a su esposa todo el tiempo”.

Finalmente, la actriz de origen venezolano habló sobre las teorías del por qué Adrián Marcelo siempre la nominó: “Llegué a escuchar esos comentarios dentro de la casa, de que sentían que él sentía como una cierta atracción por mí, de que por eso siempre me quería eliminar, porque (el equipo) Tierra me nominó todas las veces”.

