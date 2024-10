Briggitte Bozzo niega que su ex novio la mantuviera a ella y a su familia

Aunque Briggitte Bozzo empezó su carrera como actriz siendo una niña, gran parte del público la conoció gracias a “La Casa De Los Famosos México 2”. Durante las semanas en las que transcurría el reality show se supo acerca de su vida amorosa, especialmente su complicada relación sentimental -y posterior ruptura- con el influencer Conrado Villagra; ellos estuvieron juntos durante tres años.

En el reality Bozzo comentó que ella era quien pagaba los gastos de la pareja, lo que motivó que su ex fuera cuestionado en redes sociales. Al respecto, el argentino contestó a una seguidora: “Hermosa, yo la mantenía a ella, a su hermano y a su mamá. Deja de hablar babosadas”.

Durante semanas nadie desmintió lo dicho, pero finalizada su participación en “La Casa De Los Famosos México 2” Briggitte fue entrevistada para la revista TVNotas y habló abiertamente del tema: “Él no me mantenía en absoluto. Esperemos que la gente no crea todas esas cosas y vea que a veces se cuelgan de este tipo de situaciones para darse foco”.

La actriz de origen venezolano reveló que el último año de su relación fue ella quien pagó los gastos: “Al principio nos apoyábamos entre los dos porque éramos un equipo. Después ya no, y me empecé a encargar de todo. Uno aprende de sus errores…No me arrepiento de haber amado y entregado todo, no está mal hacer el bien”.

Para la quinta finalista de “La Casa De Los Famosos México 2” esa etapa de su vida ya quedó atrás. “No tengo nada malo que decir de él. Lo que tenía que soltar, lo solté. Me quedé callada mucho tiempo. Nunca me defendí cuando él dijo eso de mí. No tengo odio en mi corazón. Diosito se va a encargar de eso”, concluyó.

