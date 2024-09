“LCDLFM 2”: Briggitte le pide perdón a Gala

Briggitte Bozo obtuvo muchos comentarios negativos en sus redes sociales debido a que no defendió a Gala Montes durante la discusión que ésta tuvo la noche del martes con Adrián Marcelo. Al día siguiente de que éste abandonara voluntariamente “La Casa De Los Famosos México 2”, Bozo le ofreció disculpas a Montes, quien muy tranquila las aceptó.

Reunida con todos los habitantes de la casa, Briggitte se dirigió a Gala y dijo: “Yo también te pido una disculpa Gala. Ayer yo me shockée un poco, y yo sé que probablemente esperas mucho más de mí como tu hermana menor, porque tú me has defendido muchas veces. Simplemente que ayer me dio también mi ansiedad, y no estoy acostumbrada normalmente a las peleas, porque fue algo que intenté dejar hace mucho en mi vida, y siempre me alejo o me bloqueó mentalmente de eso, y no tengo la misma fuerza que tú, que es lo que vengo aprendiendo aquí”.

La actriz (quien conoce a Gala desde que eran niñas) se mostró arrepentida de no haber reaccionado en el momento correcto para enfrentar los ataques de Marcelo. “Te pido una disculpa por no saber qué hacer, no saber cómo reaccionar. Mi única forma de reaccionar fue llorando. Pero tú sabes que yo te amo, te adoro, y estoy aprendiendo aquí muchas cosas sobre ti, sobre todos. Estoy para ti cuando lo necesites en todos los aspectos del mundo”

Más tarde, Gala y Briggitte salieron al jardín de la casa, pero ésta aún sentía pena por lo sucedido, por lo que abrazó a su amiga y volvió a ofrecerle una disculpa: “Perdóname. Mi única forma de expresarlo fue llorando. Discúlpame. Te prometo no quedarme callada por ti”. Refiriéndose a Adrián Marcelo, agregó: “No es (sólo) por él, es por cualquier persona que te haga daño. Lo prometo. Sólo que estoy aprendiendo. Aquí yo hablo y lloro”.

Gala le contó a Briggitte que la forma explosiva en que reacciona se debe a problemas que tuvo desde niña por no crecer junto a su padre, mientras que Bozo le relató una experiencia peligrosa que vivió en Acapulco. Después de que Arath de la Torre (quien también luce más tranquilo tras la salida de Adrián Marcelo) hiciera una broma, ambas se recostaron en el piso para descansar y celebrar que arreglaron sus diferencias.

