Briggitte Bozzo dice estar decepcionada de varios ex compañeros de “LCDLFM 2”

Aunque el reality show “La Casa De Los Famosos México 2” ya terminó, quienes conformaron el Equipo Mar (Arath de la Torre, Karime Pindter, Mario Bezares, Gala Montes y Briggitte Bozzo) continúan sorprendiéndose por la forma en que los integrantes del Equipo Tierra han hablado de ellos. Y ahora fue la actriz también conocida como “Brillitos” quien dijo que sus rivales en la casa recurrieron a ella para que les limpiara la imagen.

“LCDLFM 2”: Briggitte le pide perdón a Gala

Entrevistada por Eden Dorantes, Briggitte habló al respecto: “Sian (Chiong), Agustín (Fernández) y Ricardo (Peralta), que fueron las personas con las que más sentía una amistad, me han decepcionado mucho, por todo lo que dijeron aquí afuera”. Agregó que esos tres integrantes del cuarto Tierra, a pesar de los comportamientos que han tenido, le han pedido ayuda para volver ser aceptados por el público: “Luego quieren que hagamos quedarlos bien, que queden bien ellos, pero pues no se puede”.

“LCDLFM 2”: Briggitte muestra su fuerza al cargar a Agustín

Al ser cuestionada sobre Mariana Echeverría, y que el capítulo Lady Mangos, del programa “La Rosa De Guadalupe”, estuvo basado en ella, Bozzo dijo: “Fue chiste, ¿no? Ella no quería tomarse las cosas personales, pero se las terminó tomando, entonces muy problema de ella. Se atacó”. A su salida de la casa Echeverría dijo que en los videos que le presentaban todo estaba editado y sacado de proporción, pero Briggitte no está de acuerdo en eso. “No creo que sus actitudes hayan sido editadas. Muchas de las cosas que hizo, y cómo actuó, no creo que haya sido editado. Cada quien sacó la careta que tenía que sacar”.

A la actriz de 23 años su paso por la casa no sólo le dio más fans, sino también muchas propuestas laborales: “La verdad es que nos han salido muchos proyectos, todavía no hemos tenido la oportunidad de concretar muchos, pero ahí se vienen”.

Finalmente, Briggitte comentó que junto con Karime y Gala (las otras chicas finalistas de “La Casa De Los Famosos México 2”) tiene planeado realizar varios viajes: “A Europa, muchos, nos queremos ir por todo el mundo”. Ellas no tienen ningún problema en que el público se refiera a ellas como “Las Chicas Superponedoras”, luego de que Pindter tuviera la idea de ese nombre mientras compartían el cuarto Mar.

