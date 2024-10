Briggitte Bozzo defiende a su estilista de los ataques de Gala Montes (VIDEO)

Un mensaje publicado en las historias de Instagram de Laura Styling, estilista de Briggitte Bozzo, ha desatado un gran conflicto entre esta última y Gala Montes, dividiendo a los fans del Equipo Mar de “La Casa De Los Famosos México 2” y cuestionando si es el fin de la amistad entre las dos actrices, quienes junto con Karime Pindter se hacen llamar “Las Chicas Superponedoras”.

Briggitte Bozzo niega que su ex novio la mantuviera a ella y a su familia

Todo comenzó porque Laura publicó en sus historias de Instagram una foto que muestra ropa dentro de una bolsa y con el siguiente mensaje: “Qué horrible trabajar con gente así, que te mande las cosas como un basurero… lástima y vergüenza ajena”. La estilista no mencionó a nadie en el post.

Briggitte Bozzo dice estar decepcionada de varios ex compañeros de “LCDLFM 2”

De inmediato muchos especularon que se trataba de la ropa que usó Gala durante su estancia en el reality, lo que hizo que la actriz – quien lució prendas de la estilista- reaccionara y dijera: “Me da un collar que puedo hacer en Fantasías Miguelito, que mi sobrina lo hace mejor. Me quieres cobrar como si fueran perlas sacadas del mar… Me mandó las botas más chafas del mundo”.

Las declaraciones de Montes generaron una ola de comentarios negativos contra la estilista de origen argentino, por lo que Briggitte Bozzo decidió intervenir a favor de Laura y defenderla en una transmisión en vivo: “Lau es mi estilista, amo como me viste”, y añadió que el valor de un atuendo no se mide por el costo. “No tenemos estilo por vestirnos con unas botas de 25 mil pesos”. Sin embargo, las palabras que usó Briggitte para referirse a los comentarios de Gala han sido lo que desató la polémica.

“Yo amo a Gala con todo mi corazón”, dijo Bozzo. “Pero es que, es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar c***** porque te está atendiendo, seas quien seas, seas Barack Obama, seas quien seas. No puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida”.

Tras ese comentario, Gala Montes no dudo en compartir en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje de un seguidor: “Dios me libre de amigas que me defiendan como la Briggi a Gala. En fin, la hipotenusa”. Además, señaló qué prendas que le mandaron diversos diseñadores están en posesión de Laura Styling.

Sigue leyendo: