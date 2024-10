Adrián Marcelo fue criticado por René Franco: “Finalmente se te nota la edad”

Hace algunos días el periodista René Franco estrenó en su canal de YouTube la entrevista que le hizo a Adrián Marcelo, el participante más polémico en “La Casa De Los Famosos México 2”. Ambos se reunieron en Los Ángeles para hablar de ese reality show, pero después discutieron acerca de diversos temas relacionados con la televisión.

Briggitte Bozzo niega haber sentido atracción por Adrián Marcelo

Marcelo comenzó diciendo que tras su salida voluntaria de la casa se dedicó a ver el reality hasta que terminó, y fue entonces cuando comenzó a planear cómo regresaría a su faceta de youtuber. Dijo que nunca se disculpará por lo que le hizo a Arath de la Torre y Gala Montes, pero agregó que su relación con Mario Bezares es casi nula.

Adrián Marcelo critica a Wendy Guevara y llama “imbécil” a Nicola Porcella

“Mucha gente piensa que Mario yo somos grandes amigos”, dijo. “La realidad es que Mario y yo nunca hemos sido amigos. Somos dos personas que sabemos jugar muy bien el medio. Hipócritas como pocas”. Poco después Adrián comenzó a criticar a las personas que trabajan en programas de televisión de Televisa y TV Azteca (específicamente “Hoy” y “Venga La Alegría”), lo cual exaltó a Franco.

“En el medio hay que ser muy falso…Yo he tenido que estar con personas en el medio que no tolero y que ellos no me toleran a mí, y darnos una sonrisa mutua”, a lo que René dijo: “Vete a la goma. Por un tubo. Falacia. Estás tomando una verdad personal y la estás haciendo universal. Hay personas extraordinarias, lindas, maravillosas, c******, o*****. Sigues haciendo suposiciones de la televisión y no la conoces. Nada más has estado en “La Casa De Los Famosos””.

Marcelo dijo que estuvo 10 años en Canal 6, que transmite desde Monterrey, y que para él las dos televisoras mencionadas “propician falsedad en las personas”, sobre todo en los programas matutinos. Franco comentó: “No sabes lo que es estar en Televisa. No tienes idea, mi estimado. Finalmente se te nota la edad. ¿Cuántos años tienes?” Adrián le respondió: “34”, y René le dijo: “Eres un p******”.

A partir de ahí la plática tornó en discusión, y tanto el entrevistado como el entrevistador presumían sus logros profesionales. Marcelo dijo que es “adicto a ver la televisión abierta” y que quería conquistar al público de “La Casa De Los Famosos México 2”, pero René agregó que trabajar en el medio es otra cosa. “Eres un fan. Si vas a ser un profesional de los medios tienes que dejar de ser un fan…te falta el ángulo del profesionalismo. Yo siento que el fan es aquel que odia lo que ve o ama lo que ve, y de hecho, el que te odia te ve más que el que te ama. Tú estás en (modo) fan, dándole tu fanatismo a “Venga La Alegría”. Lo sigues viendo, y ¿sabes por qué es eso? Por ganas de estar ahí”.

El periodista insistió en que Adrián Marcelo desconoce el trasfondo de los programas de espectáculos, y éste comentó: “Hablo desde el resentimiento. Yo iría a televisión únicamente a triunfar. Me voy a acordar el resto de mi vida de Gala y Arath y de Karime (Pindter) y de Briggitte (Bozzo). René Franco le preguntó al comediante si sabía lo que es un rencor, y le dijo que su principal error en “La Casa De Los Famosos México 2” fue no dejar de pensar en sus contrincantes y en el mundo exterior, lo cual no le permitió en ningún momento disfrutar el juego.

Sigue leyendo: