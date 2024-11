La mamá de Gala Montes se muestra molesta y llama a su hija “ingrata”

Los problemas entre Gala Montes y su madre Crista continúan; ahora esta última recurrió a sus redes sociales para hacer un en vivo, en el que se mostró ofendida y desilusionada por lo que dijo su hija durante una reciente entrevista, acerca de que le había robado dinero.

“Estoy sin palabras”, dijo Crista, ahora ex representante de la actriz. “¿Qué les puedo yo decir? Miren todos los apuntes que he hecho. No sé qué acciones tomar, de verdad. Nada más quiero decirles que de esa entrevista (Gala) todo lo acomoda a su conveniencia. Y no se vale. Voy a decir mi punto de vista: me hace quedar mal.

“Por ejemplo, ahora que entró a “La Casa De Los Famosos” y dijo que estaba educada por Satán. ¿Qué? Qué poca abuela tiene de decir eso. Y lo voy a decir, porque yo no sé qué va a hacer con su psicóloga. Decirlo a nivel nacional, ¿que fue educada por Satán? ¿Cuando eres lo que eres?”

La señora Crista se mostró incrédula ante las declaraciones de Gala y también mencionó a su otra hija, Krista, mejor conocida como La Beba Montes: “Qué malagradecida eres ¿no? Qué malagradecida e ingrata hija eres. El decir que hice un show…ojalá no te arrepientas de estar diciendo todo lo que estás diciendo. En vez de agradecer que te fueron a buscar, que te fue a buscar tu mamá para darte las felicitaciones de cumpleaños, que eso es lo que quisiera Krista, que hubiera yo ido a darle las felicitaciones en helicóptero, que tanto lo anduvo diciendo, porque se lo dijo no sé a cuántas personas”.

En el video Crista Montes también señaló un lugar en su casa en el que se encontraba un cuadro que ella misma quitó, pero dijo que después contará esa historia. Sobre lo que hizo por Gala mientras ésta competía en el reality show, agregó: “Decir que es un circo, no valorarlo…Pues yo no sé qué quieres. Cada vez están peor, cada vez quieren más”.

Desde antes de entrar a “La Casa De Los Famosos México 2” Gala Montes ya tenía problemas con su mamá. Durante la conferencia de prensa la actriz comentó que tomaría su participación en el reality como unas vacaciones: “Yo estoy feliz. Esto para mí es una terapia. Aguas los que estén ahí adentro, porque yo ya tuve una mamá narcisista. Me eduqué con Satán. Cuidado conmigo ¿eh?“

