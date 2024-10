Gala Montes se habría distanciado de un importante productor de teatro

Luego de que se diera a conocer que Gala Montes no estaría en la obra de teatro “La Señora Presidenta”, el protagonista de la misma, Arath de la Torre, aseguró que la ausencia de la actriz se debía únicamente a problemas de agenda. Sin embargo, ahora han surgido versiones acerca de que el comportamiento de Montes provocó que Alejandro Gou, productor de la puesta en escena, no quiera trabajar con ella.

Para Shanik Berman, quien estuvo en “La Casa De Los Famosos México 2” con Gala, las exigencias de ésta fueron muchas, según le comentó a Maxine Woodside: “Hay quien pone condiciones totalmente estrafalarias, extravagantes, extraordinarias, que yo no creo que ni Verónica Castro en su momento lo haya hecho”.

Hace algunos días Gala declaró en el programa de televisión “Montse & Joe” que para aceptar el papel en “La Señora Presidenta” puso una gran condición: “Le dije que sí, pero con una condición: yo quiero ser (el personaje) María en (la obra) “Hoy No Me Puedo Levantar”. Si no, no”.

Según el periodista Alex Kaffie, la forma en la que Montes renunció no fue la adecuada, pues según sus fuentes la actriz no dio una explicación ni tuvo una conversación con el productor: “Mandó a su representante, que es La Beba Montes (su hermana), que de muy mal modo le dijo (a Gou) que Gala iba a comenzar a grabar una serie”.

René Franco señaló en un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter) que para Montes dejar la obra se debió a un cambio de decisión de última hora, pues optó por enfocarse en su carrera de cantante: “La señorita Montes cambió varias veces de managers, hizo muchos cambios de negociaciones y al final anunció a la producción que iba a estrenar la obra, y que después tenían que buscarle suplentes porque no le daba tiempo”.

Según Franco, Gala Montes ha tomado decisiones muy equivocadas para su carrera: “¿Por qué no está en la obra de una compañía productora que es una de las más importantes de México e Hispanoamérica? Está haciendo eventos que no están funcionando, canciones que no pegan…haciendo lo que le pega la gana y perdiendo la oportunidad”.

