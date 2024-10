Adrián Marcelo llama a Shanik Berman “señora con menopausia”

Hace casi un mes que terminó “La Casa De Los Famosos México 2”, pero dos de los participantes, Shanik Berman y Adrián Marcelo, siguen generando polémica. En esta ocasión el comediante regiomontano criticó a la periodista, llamándola “señora con menopausia” y comentando que cualquiera puede tener un programa de espectáculos.

Todo comenzó cuando Berman, en su programa de radio, dijo que Agustín Fernández (quien también concursó en ese reality show y que ha resentido el haber hablado mal de sus ex compañeros) se encuentra sin trabajo y se fue a Monterrey a visitar a Marcelo. Ella comentó: “¿Ir a rajar con Adrián Marcelo, qué le va a traer?” Uno de los comentaristas que acompañaban a Shanik dijo: “Yo creo que Adrián Marcelo no es amigo de nadie”.

La conversación no pasó desapercibida para los fans de Adrián Marcelo, quienes la compartieron. Éste reaccionó casi de inmediato, y en su cuenta de X (antes Twitter), escribió: “Ya no hay rigor en el “periodismo” de espectáculos. Antes, para pertenecer, no bastaba con que te gustara la v*****. No señor, había que informarse y buscar la nota. Hoy en día, sientas a dos jo***** insidiosos y a una señora con menopausia a platicar y ¡VUALÁ! Tienes tu programa de espectáculos”.

No conforme con eso, Adrián publicó otro mensaje: “Qué hocico tan desocupado tienen los chismólogos. La campaña de odio sistemático que imbéciles con micrófono como él me han generado, sería imposible de contener sin una base sólida de amigos y familiares”.

Adicionalmente, el 24 de octubre se dio a conocer que el Tribunal Electoral de Nuevo León amonestó por violencia de género a Adrián Marcelo, debido a lo que dijo acerca de Mariana Rodríguez -ex candidata del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey- durante una entrevista a Adrián de la Garza. El Tribunal impuso medidas de reparación, y Marcelo escribió (también en X) el mensaje: “¿Cuánto es?”

