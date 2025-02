Gala Montes confirma que sí hay un distanciamiento con Karime Pindter

Desde hace varios días comenzó a correr el rumor de que Gala Montes y Karime Pindter habían dejado de ser amigas. Los fans de la actriz notaron que ésta dejó de seguir en Instagram a La Matrioshka, con quien participó en el reality show “La Casa De Los Famosos México 2”. Ahora, Gala confirmó que sí hay un distanciamiento entre ella y Pindter, pero no quiso dar más detalles.

Durante una entrevista para la estación “La Mejor FM”, le preguntaron a Montes si seguía en contacto con los otros integrantes del “Equipo Mar” (Arath de la Torre, Mario Bezares, Briggitte Bozzo y Pindter), a lo que respondió: “Es muy fuerte lo que estamos viviendo todos, y por eso es tan válido y tan respetable que cada quien tome sus decisiones. El problema es que se meten los medios y empiezan a meter cizaña.

“No hay ninguna cizaña señores, yo no quiero competir con nadie. A mí no me comparen con Karime Pindter. A ella yo la conocí, es una mujer muy trabajadora. El deporte favorito es poner a dos mujeres en contra. Yo le deseo todo el éxito del mundo. La dejé de seguir, sí, pero ya cada quien sus chelas, y les voy a presentar ahora mis canciones”.

En la entrevista, la conductora Cynthia Urías comentó: “Y tal vez un día dices: ¿Sabes qué? Ahora la vuelvo a seguir'”. Pero Gala fue muy firme al agregar: “Pues quién sabe. ‘Dios plan’. Que decida Dios”. También se mencionó a Norris, el gato de Karime Pindter, que tiene su propia cuenta en Instagram. “Pues mira, la verdad es que ni he tenido tiempo de darle un follow al gato”, dijo Montes. “El gato ¿qué culpa (tiene)? Pero pues la verdad no tengo nada que decir. Son decisiones personales, y ya”.

Gala Montes está centrada en su carrera como cantante, y acaba de estrenar el sencillo “Antes Que Feliz”, una canción del género de corridos tumbados. En cuanto a Karime Pindter, se fue de viaje a Brasil y hasta el momento no ha hecho ningún comentario sobre las declaraciones de quien fuera su gran amiga en “La Casa De Los Famosos México 2”.

