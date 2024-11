Revelan que Gala Montes mantuvo y tuvo viviendo en su casa a ex que era albañil

La actriz y cantante Gala Montes, quien formó parte de ‘La Casa de los Famosos 2’, ha dado muchísimo de qué hablar desde que se dio a conocer que estaría en el reality show de Televisa, pues no solo se peleó con su mamá, sino que también sacó a la luz su relación con Bárbara Islas, pero fue hasta que estaba en la emisión que se sinceró sobre su relación con Levith, a quien conoció en Vancouver, Canadá, y que era albañil de oficio y nacido en Veracruz, México.

Aunque sí le llegó a revelar a Karime Pindter algunos detalles de ese noviazgo, un amigo de Gala compartió que la actriz omitió varios detalles, los cuales no la dejarían muy bien parada.

La fuente, que fue entrevistada por la revista TVNotas, compartió que Gala estaba tan entusiasmada con su galán que no solo lo invitó a mudarse con ella a México, sino que, además, lo empezó a mantener, mientras que él no movía un solo dedo en todo el día.

“Galita cometió el error de meterlo a su casa, y lo peor, mantenerlo. Este chavo se pasó. Estuvo casi dos meses de vividor. Se la pasaba acostado todo el día, con los perros encima. De la cama se pasaba a la mecedora y luego de regreso a la recámara. Todo el día con el celular y la tele. Mientras, Gala se iba a grabar su telenovela y cuando regresaba, el muchacho seguía descansando”, declaró el amigo de Gala sobre ese noviazgo.

A pesar de que en un inicio la actriz le habría soportado todo, con el pasar del tiempo se terminó cansando y optó por dejarlo de mantener y lo echó de la casa que compartían.

“Se hartó y le pidió que se fuera de la casa. El se regresó a Veracruz. Hasta donde sé, quedaron como amigos, pero me da tristeza ver cómo Gala vive en la contradicción. Tanto dice que no permite los abusos y, en los hechos, es otra cosa”, detalló el informante, quien asegura que Doña Crista, la mamá de Gala, no habría conocido a su galán.

La historia de amor entre Gala y Levith fue antes de la supuesta aventura que tuvo con Bárbara Islas, de quien dijo estar enamorada, pero todo cambió cuando sacó a la luz su relación sin el consentimiento de Bárbara

