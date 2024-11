Erika Buenfil recibe duras críticas de su hijo por la decoración de su casa por Navidad

La reconocida actriz Erika Buenfil, de 60 años y quien se hiciera viral durante la pandemia por los videos que compartía en TikTok, volvió a dar de qué hablar, pero ahora lo hizo por la decoración de su casa por Navidad, la cual no fue del agrado de todos, comenzando por Nicolás, su hijo.

Por medio de unos materiales, que compartió en Instagram Stories, la histrión brindó detalles de la fuerte crítica que recibió por parte de su hijo, lo que la llevó a cambiar de último momento el toque que le había dado a su hogar por estas fechas de fiesta.

“Resulta que yo ayer puse mi Navidad, entonces yo no quise poner mucho porque yo no voy a pasar la Navidad en México, entonces puse un árbol pequeño, flaco, uno moderno que compré, pero a Nicolás no le gustó. Dijo: ‘Mamá, ese no es un árbol de Navidad’”, contó Erika Buenfil con ese sentido del humor que tanto la caracteriza.

El árbol de la discordia era en efecto muy pequeño y no tenía la forma, ni la frondosidad de un árbol típico de Navidad, lo que hizo destacar aún más sus adornos, pero ni así Nicolás quedó enamorado con la originalidad y practicidad de su madre para la decoración de este año.

Erika Buenfil dio mucho de qué hablar por la decoración de su casa por Navidad (Erika Buenfil/Instagram) Crédito: Erika Buenfil/Instagram) | Cortesía

Tras un primer intento fallido, a la actriz de ‘Amores Verdaderos’ no le quedó de otra más que volver a los orígenes y comprar otro árbol que se adecuara a los estándares navideños de su exigente hijo y vaya que consiguió su aprobación.

Si bien es cierto su segundo árbol tampoco se instalará en el Top 10 de los majestuosos del año, lo que sí es verdad que lo decoraron con mucho amor y en familia, algo que se da muy poco entre las celebridades, quienes prefieren que alguien más haga esa labor por ellos.

“Hoy estamos poniendo otro árbol de Navidad. La casa de los miles de árboles de Navidad. La tradición es que Nic ponga la estrella. Momentos inolvidables”, compartió Erika Buenfil, quien no podía tener mejor ayudante de la Navidad.

Su segundo árbol fue puesto en la zona de la sala sobre una mesa, pues, tal y como sucedión con el anterior, no fue de grandes dimensiones. La decoración fue tradicional con las típicas esferas, las luces, las figuritas y la estrella en la punta.

