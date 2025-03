Gala Montes reacciona a la entrevista de su mamá con Adrián Marcelo

Las redes sociales se incendiaron luego de que Crista Montes, madre de Gala Montes, concediera una entrevista al influencer Adrián Marcelo, con quien la actriz protagonizó más de una pelea dentro del reality “La Casa de los Famosos México“. Pero, ¿qué dijo la joven al respecto? Aquí te lo contamos.

El inicio de la controversia se dio cuando Crista compartió desde sus redes sociales una fotografía en compañía del comediante mexicano en un foro, confirmando así su junte para uno de sus videos en Youtube.

“El Sr. Adrián Marcelo, en toda la extensión de la palabra, aunque me critiquen todos los envidiosos, el perdón existe. Él y su equipo me trataron súper bien, maravilló anfitrión. Sabe reconocer sus errores y mil cosas más… gracias, me llevo un gran sabor de boca”, son las palabras con las que la ex manager de Gala Montes acompañó la polémica imagen.

Las reacciones a este encuentro documentado no se hicieron esperar, especialmente la de la propia Gala Montes, que si bien solo se limitó a retuitear junto a un emoji de corazón roto el contundente mensaje con el que la periodista Joanna Vega-Biestro reprobó las acciones de la Sra. Crista, dejó entrever que no está nada contenta con la decisión de su madre.

A la par de esta primera indirecta, la famosa que quedó en tercer lugar dentro del reality de Televisa recurrió a su cuenta de Instagram para hacer una publicación de su más reciente viaje a Ámsterdam. No obstante, hubo otro detalle que se robó la atención de los internautas: le críptica descripción con la que acompañó el post.

“Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces, ya se me pasará“, redactó Gala Montes. Y, como resultado, miles de sus fanáticos le dedicaron mensajes de cariño en los que le demostraron su apoyo ante la situación.

“Yo soy tu familia, te amo”, “Te amamos,eres la mejor y estamos contigo”, “Yo siempre te creí y te creeré”, “Tú vales muchísimo más que 300 mil miserables pesos, tqm Galita”, “Que se te resbale todo y disfruta este viaje” y “Tus curitas nunca te vamos a dejar. Que ni parientes somos, pero te llevamos en el alma, en la mente y corazón”, son las reacciones que se leen en la red.

