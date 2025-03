Gala Montes llama “parásito social” a Adrián Marcelo al enfrentarlo en redes sociales

Gala Montes y Adrián Marcelo tuvieron varios enfrentamientos cuando participaron en el reality show “La Casa De Los Famosos México 2“, y desde el año pasado han intercambiado una serie de mensajes en sus respectivas cuentas de X (antes Twitter), recordando sus conflictos. Ahora las ofensas subieron de tono, luego de que el influencer se negara a abrir el show del comediante El Tío Robert.

Como Gala fue etiquetada en uno de los posts, Adrián le mandó un mensaje: “Me queda claro que tu odio a mi persona es mayor que tu “amor” a la causa que dices apoyar. Falsa feminista, no eres más que eso. Un hombre no debería marcar, ni motivar el rumbo de tus decisiones. Sana. Cúrate. Te deseo lo mejor. Salúdame a tu mamá y a tu papá, Gala”.

En respuesta, Montes escribió un mensaje en el que reflejó su fuerte carácter, recordándole al influencer cuando en el reality se mostró triste y le ofreció disculpas: “Todavía me acuerdo cómo lloraste en mi hombro ese día, te mando un abrazo como los que nunca nadie te ha dado, y también tantita atención para ver si así vendes boletos. ¡Parásito social!”

Pero tal parece que ni Gala ni Adrián están dispuestos a hacer una tregua, y mucho menos a mostrar indiferencia ante los mensajes que reciben. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Marcelo compartió un texto mucho más largo, dirigido a Montes y a su hermana Krista, que dice: “¿Cuántas humillaciones digitales necesitan para entender su realidad? No han hecho más que cavar un pozo en el que siguen hundiéndose. Yo no tengo intenciones de continuar con esta pelea estúpida, pero si siguen DIFAMANDO, voy a seguir ejerciendo mi derecho de réplica. Así de fácil. En realidad, siento compasión por ustedes, en especial por su sobrina, que pinta para repetir tu historia, Gala.

“Detente. Sana. No soy un potencial feminicida, soy simplemente un competidor de un reality que no creyó en tu estrategia de víctima y decidió jugar a desenmascararla. Acepto que no me salió, tú ganaste, eres la flamante tercer lugar y tienes una carrera musical por delante, ¿cómo por qué desperdiciar energía conmigo? ¿Qué quieres lograr? Los exhorto a no usar agendas, ni movimientos sociales para posicionar una carrera artística. Es ruin y muy, pero muy bajo. Cambien, de lo contrario, me encargaré que cada 8M se acuerden de mi. Feministas de 3 pesos, es lo que son.

“Hiciste que tu 8M se tratara de mi. Pregúntale al charlatán que te provee los chochos lo que eso significa. Yo estoy pen****, pero no estoy solo. A ti, ni quienes te trajeron a la vida te quieren. Sana y mejora tus hábitos higiénicos. Veo que no has cambiado, hedionda”.

Gala Montes también escribió un mensaje que iría dirigido a Karime Pindter

Adrián Marcelo salió de “La Casa De Los Famosos México 2” minutos después de tener una fuerte discusión con Gala Montes, en la cual intervino Arath de la Torre, pero ninguna de sus compañeras en el “Equipo Mar” –Briggitte Bozzo y Karime Pindter– apoyó lo que ella decía durante el enfrentamiento. El pasado fin de semana la cantante escribió otro mensaje, también referente al Día Internacional de la Mujer: “Y q padre la gente que va a la marcha a “apoyar” y a ponerse su blusa morada y su pañuelo, pero el chiste no es sólo ir a sacarse la foto, porque el día que violentaron a una mujer en sus narices, no hicieron nada. 💁🏻‍♀️ pero ya saben que son queda bien y a mí me vale, yo no soy queda bien“.

Todo parece indicar que el post de Gala estaría dirigido a Pindter, con quien ya no se lleva bien. Ésta compartió en su cuenta de Instagram fotografías que la muestran durante la marcha que se hizo en México el 8 de marzo. Hasta el momento, La Matrioshka no ha hecho ningún comentario acerca del mensaje de Montes, de quien decía ser gran amiga.

