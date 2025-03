Gala Montes contradice a Bárbara Islas y la llama “mustia” por negar romance

Luego de que la conductora Bárbara Islas negara categóricamente -en una reciente entrevista con Yordi Rosado– haber mantenido una relación amorosa con Gala Montes, ésta no se quedó callada, y a través de sus redes sociales desmintió lo dicho por la también actriz.

Gala Montes llama “parásito social” a Adrián Marcelo al enfrentarlo en redes sociales

La ex finalista del reality show “La Casa De Los Famosos México 2” publicó en su cuenta de X una foto dirigida a Islas, junto con el mensaje: “No te voy a dar más protagonismo, pero ¿quieres que te recuerde lo que pasó esa noche? (ése es mi sillón). En la imagen -que Gala posteriormente borró- se puede ver a Bárbara recostada boca abajo en un sillón de terciopelo amarillo.

Gala Montes confirma que sí hay un distanciamiento con Karime Pindter

Montes no sólo publicó ese mensaje; luego escribió otro que dice: “Mija, si no te hubiera pasado eso nadie sabría quién es Barbara Islas. Y segunda, acepta que te gustan las morras también (nadie te sacó del clóset, se te preguntó). Lo que haces para “librarte” del hate, que sabes perfectamente que te cayó encima por mustia”.

En otro post, Montes escribió: “Como me c*** la pin*** gente tibia y mentirosa”, por lo que de inmediato sus fans aseguraron que era una indirecta para Islas, quien ha guardado silencio ante lo publicado por su ex amiga.

¿Qué fue lo que dijo Bárbara Islas acerca de Gala Montes?

A mediados de 2024, antes de que Gala Montes entrara a “La Casa De Los Famosos México 2”, aseguró públicamente haber mantenido una relación sentimental con Bárbara Islas, algo que provocó que parte del público la criticara por haberla “sacado del clóset” sin su consentimiento.

Durante la entrevista con Yordi Rosado, Bárbara explicó que dicha relación nunca fue cierta, y que todo surgió por un video que se difundió en redes: “Hicimos un Tik Tok, eso sí es verdad, en el que hago así… y me planta un beso de juego, de broma. Pero ya de eso a una relación, pues por supuesto que no”.

Incluso, en la charla la conductora planteó la posibilidad de que lo dicho por Gala fuera parte de una estrategia para tener el apoyo de la comunidad LGBTQ+: “Lo que pasó es que no podía sumarme a esto, a esta mentira. Me parecía fuertísimo. Mucha gente me dijo: ‘Era tu amiga, ¿por qué no la apoyaste?’ Porque no puedo hacer eso. Va contra mi persona, de lo que soy. Entonces aguanté vara…(Gala) es guapa, talentosa, pero no es cierto lo que pasó. Fue muy doloroso lo que se dijo de mí. No me quise colgar de un movimiento y pague las consecuencias”.

Sigue leyendo: