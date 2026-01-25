Previo al debut de Gala Montes en ‘Malinche’, su madre le dirige un contundente mensaje

A más de un año de que estallaran los conflictos entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, la polémica ha resurgido en vísperas del debut de la actriz en el musical “Malinche” en la Ciudad de México, donde participará en cuatro funciones especiales.

A través de su cuenta de Instagram, Crista Montes dedicó un extenso mensaje a su hija, en el que, aunque reconoció su talento y los aspectos que le ha heredado, dejó claras las tensiones que persisten entre ambas.

“Debes de saber algo, aunque no te guste escucharlo, en tu esencia habito yo, en tu carácter, en tu fuerza, en tu voz, en tu forma de mirar al mundo habito yo. Lo que aprendiste, lo aprendiste primero de mí”, expresó la madre.

Ausencia confirmada y consejo polémico

Crista confirmó que no asistirá al teatro para presenciar el debut de Gala, pero aprovechó para enviar un consejo que ha generado debate en redes sociales:

“Sí vas a triunfar, sí vas a llegar lejos, pero no confundas éxito con superioridad, ni aplausos con grandeza. La verdadera grandeza no necesita mirar por encima del hombro a quien te estuvo sosteniendo desde abajo”.

Y añadió: “Yo no estaré hoy en ese lugar, pero eso no cambia los hechos ni la historia. El reconocimiento no borra el origen, ni el aplauso sustituye a la memoria”.

Antecedentes del distanciamiento

El conflicto entre madre e hija se remonta a más de un año, cuando una discusión menor por comida escaló a un forcejeo físico según versiones de Crista Montes, quien afirma haber recibido un golpe de su hija después de darle una cachetada.

La situación se complicó con disputas económicas y laborales, ya que Crista había sido representante de Gala. Además, existen contradicciones en las versiones de lo ocurrido, pues según periodistas como Javier Ceriani, en privado la madre habría admitido que el incidente no pasó a mayores.

La relación, descrita anteriormente como cercana y solidaria por testigos como Laura Flores, se vio afectada además por la decisión de Crista de aceptar dinero para una entrevista sobre el conflicto, acción que Gala interpretó como motivada económicamente y que le causó decepción.