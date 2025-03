Adrián Marcelo entrevistó a la mamá de Gala Montes, quien confirmó haber sido agredida

Lo que muchos pensaban que sería imposible finalmente sucedió, ya que Adrián Marcelo, el principal contrincante de Gala Montes en el reality show “La Casa De Los Famosos México 2”, entrevistó a Crista Montes, la mamá de la actriz. Ella negoció que el polémico comediante le pagara más de 350,000 pesos mexicanos por la plática, en la que, entre otras cosas, reveló que su famosa hija la agredió y la corrió de la casa en la que ambas vivían.

La mamá de Gala Montes dice no ser tóxica y defiende a Karime Pindter

La señora Crista comentó que en un principio ella se dedicaba a las ventas, cuando surgió la oportunidad de que Gala -siendo una niña- comenzara a aparecer en comerciales y en la serie de televisión mexicana “La Niñera”. Años más tarde la joven incursionó en telenovelas, pero a principios de 2024 hizo un viaje a Canadá en el que gastó mucho dinero, por lo que su madre le dijo que se moderara. Gala se disgustó, y a partir de ahí iniciaron los conflictos.

Adrián Marcelo habla en contra de Gala Montes: “Compadezco a su mamá”

“Ahí te va mi versión”, dijo Crista a Marcelo. “Todo pasó a raíz de que yo di una nota en (la revista) TVNotas de mi cafetería en Zumpango. Todos mis fans me habían preguntado por qué no estaba yo con mis hijas. Entonces, cuando me dicen eso, lo que digo es: ‘Pues sí, pa qué te voy a mentir. Estoy distanciada de Gala’. El día que sale la entrevista, se enoja Gala en el en vivo que hizo. Sale llorando y sale diciendo que me aventó un plato, que estoy loca, que me quiero quedar con todo su dinero, que ya está hasta el gorro, que tiene depresión, que la exploté de chica”.

Adrián le pidió a Montes que relatara ese enfrentamiento que tuvo con su hija: “Gala empieza a decir en el en vivo que aventó un plato. No lo aventó, estaba yo comiendo (de ese plato). Ella exigía comida, porque no me dio un sueldo, y me dijo que por qué no había ido yo al súper, porque (ella) ya había ido a grabar. Había incongruencias en lo que ella decía y que me iba a pagar un sueldo. Llegó a la casa y quería un buffet. Decía que ya me había pagado un sueldo con techo y comida.

“(Gala) me humillaba. Haz de cuenta que viví una historia de “Maléfica”. Entonces, cuando me hizo eso, yo agarré y dije: ‘Hasta aquí llegaste’. Entonces me paro y le voy a dar una cachetada. Ella dice que (fue) un puñetazo. No es lo mismo puñetazo a cachetada”.

La señora dijo que tanto ella como su otra hija (Krista La Beba Montes) estaban de acuerdo para que se fuera de la casa. “Claro que le di la cachetada, pero ¿cómo crees? Me la contestó, y no con una, con varias, y fue y se puso de acuerdo con la hermana. Y la hermana llega y me detiene, para que la otra me dé. Es muy diferente a lo que ella contó, ¿verdad?

“Se ve perfectamente que ellas se ponen de acuerdo. Y luego llega Gala y dice: ‘Te vas de mi casa’. Le dije: ‘No me voy’. Pues me paró de la silla y me sacó. Y Krista afuera viendo cómo me saca (Gala). Las dos estaban de acuerdo”.

Ante la incredulidad de Adrián Marcelo, Crista Montes dijo que el procesar eso le costó mucho trabajo. Ella le había pedido 75,000 pesos a su hija para poder irse de la casa, pero Gala le dijo que eso era mucho dinero. “Decido yo irme de la casa. Me salí con 50,000 pesos; 25,000 que me pagó en una quincena, y 25,000 que dizque me prestó. La casa era mía, el contrato estaba a mi nombre, pero dije: ‘Ya no quiero más problemas”.

Adrián comenzó la entrevista ofreciéndole una disculpa a la señora Montes por haber hablado mal de ella, y también le preguntó si, aparte de la ropa, a Gala le gustaba tener novios. Su respuesta fue: “No tuvo novios porque no le llegaban a la altura, de billete, porque le gusta el billete, hablando claro”. Al final, Crista le agradeció al comediante la oportunidad de dar su versión de los hechos, pero no dejó de lamentarse por la manera en que terminaron las cosas entre ella y las chicas: “No sé de dónde sale tanto odio. Lo que veo es que hay que acabar con esa violencia, porque a mí también me atacan. ¿Por qué han cambiado tanto mis dos hijas? No lo sé”.

Sigue leyendo: