Gala Montes sorprende con emotivo mensaje para su pareja, Icho Van

La actriz y cantante mexicana Gala Montes conmovió a sus seguidores al publicar un íntimo y reflexivo mensaje dedicado a su pareja, el músico y productor Icho Van, integrante de la banda ‘Jenny and the Mexicats’. Lejos de la imagen pública, la publicación reveló una faceta vulnerable de la artista, centrada en el valor del apoyo mutuo en tiempos difíciles.

En su escrito, compartido en redes sociales, Montes hizo memoria sobre el origen de su relación, destacando los pilares del acompañamiento, los sueños en común y la construcción diaria de un proyecto de vida conjunto.

“Hoy hace más de dos años conocí al amor de mi vida 🩷 le platiqué mis sueños y me apoyó en cada 1 de las cosas; 1 sueño, 2 visiones, 2 energías trabajando todos los días para lograr hacer lo que más amamos”, escribió al inicio del mensaje.

A su vez, la también cantante recordó específicamente una etapa personal compleja, marcada por pérdidas tanto materiales como emocionales, donde Icho Van se erigió como un soporte fundamental. “Se convirtió en un impulso diario”, expresó,

El mensaje fue recibido con una respuesta inmediata y positiva por parte del público, que identificó en sus palabras un testimonio honesto y alejado de cualquier idealización.

Sobre la pareja de Gala Montes

La relación entre Gala Montes e Icho Van trasciende lo sentimental. Van, con más de catorce años de experiencia en la industria musical, forma parte activa del equipo creativo de la actriz. Ha colaborado en la producción y realización de sus videoclips y canciones, fusionando así vida personal y profesional.

La pareja hizo pública su relación en diciembre del año pasado, durante una transmisión en vivo donde Montes habló abiertamente sobre tener un vínculo sin etiquetas convencionales.

Esta revelación puso fin a las especulaciones sobre un posible romance con la influencer Karime Pindter y generó un amplio debate en redes sociales.

Con 25 años, Gala Montes consolida una carrera versátil. En la actuación, es reconocida por protagónicos como “Diseñando tu amor” y su antagónico en “Vivir de amor” (2024), además de participaciones en series como “Acapulco” y “El señor de los cielos”. Su incursión en “La Casa de los Famosos” en 2024 amplió aún más su repercusión mediática.

En el ámbito musical, ha desarrollado una propuesta propia con temas como “El patrón” y “Tacara”. Actualmente, prepara su próximo lanzamiento, una versión de “Mujer contra mujer”, y se alista para interpretar a una villana en la telenovela “Corazón de oro”.

Seguir leyendo: