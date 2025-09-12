Taylor Swift no quiere declarar en el caso de Blake Lively vs. Justin Baldoni

En medio de una batalla legal que sigue captando la atención del público y los medios desde su inicio, Taylor Swift reafirmó públicamente su deseo de permanecer al margen del controversial caso de acoso sexual y represalias presentado por Blake Lively contra su excoestrella de ‘It Ends With Us’, Justin Baldoni.

A través de su abogado, Douglas Baldridge, Swift envió una carta formal al juez federal Lewis Liman, en la que deja claro:

“Desde el inicio de este asunto hemos mantenido consistentemente que mi cliente no tiene ningún papel en esta acción”. Douglas Baldridge – Abogado de Taylor Swift

La declaración, presentada esta semana, es un rechazo contundente a los intentos de Baldoni y su estudio, Wayfarer Studies, de involucrar a la cantante en el proceso de descubrimiento de pruebas.

Sin embargo, el abogado de la estrella detrás de ‘Cruel Summer’ dejó claro que solo lo haría si la “obligan”.

El calendario de Taylor Swift

Los abogados de Baldoni habían solicitado que Swift declarara durante la semana del 20 al 25 de octubre de 2025, argumentando que esa era la única ventana disponible debido a sus “obligaciones profesionales preexistentes”. Sin embargo, los representantes de Lively han desmontado esa justificación como una maniobra tardía y estratégica.

Michael J. Gottlieb, abogado de Blake Lively, acusó a Wayfarer de “alimentar su implacable estrategia mediática” al intentar vincular a Swift con el caso después de más de seis meses de proceso de descubrimiento.

“Ninguna prueba ha sido presentada para justificar esta solicitud”, señaló Gottlieb. “Durante todos estos meses, los demandados nunca intentaron comunicarse con el abogado de la Sra. Swift para coordinar una fecha. Lo hicieron apenas tres días antes de hacer pública su petición”.

Además, Gottlieb destacó que el calendario propuesto por Baldoni coincide perfectamente con la promoción del próximo álbum de Swift, ‘The Life of a Showgirl’, cuyo lanzamiento está programado para el 3 de octubre de 2025.

“Es evidente que esta solicitud no busca justicia procesal, sino generar ruido mediático”, afirmó.

A pesar de los rumores sobre una supuesta ruptura entre Swift y Lively —difundidos tras documentos internos de Wayfarer que sugerían “plantar historias” sobre cómo Swift “instrumentalizaba el feminismo para intimidar”—, la relación entre ambas parece que sigue sólida.

Aunque, en los últimos meses no se les ha visto juntas y Lively no reaccionó al compromiso de la estrella pop con Travis Kelce.

Swift ha evitado cualquier comentario público sobre el caso, su apoyo tácito a Lively ha sido constante. Su canción ‘My Tears Ricochet’ fue incluida en la banda sonora de ‘It Ends With Us‘, y su nombre apareció en documentos legales como una figura clave dentro del círculo de apoyo de Lively —a veces incluso referida por Baldoni como uno de los “dragones” que respaldaban las decisiones creativas de la actriz.

Ahora, con el juicio programado para el 9 de marzo de 2026, el juez Liman tendrá la última palabra sobre si se permite o no la declaración de Swift.

Pero hasta ahora, la respuesta es clara: no solo se niega a participar, sino que su equipo ha dejado en claro que cualquier intento de obligarla a hacerlo será visto como una violación de su privacidad y un abuso del proceso judicial.

