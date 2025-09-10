Justin Baldoni enfrenta otra acusación en medio del juicio contra Blake Lively: Esto se sabe

Una nueva demanda toca a la puerta de Justin Baldoni por presuntos abusos verbales a un ex colaborador cuya identidad ha sido omitida por las autoridades, poniendo en jaque el proceso legal que el actor protagoniza junto a Blake Lively.

De acuerdo con reportes del portal TMZ, la querella interpuesta contra el también productor lista incidentes vinculados con un proyecto ajeno a “It Ends With Us”. Además de ser recurrentes, estos encuentros fueron calificados por la demandante como “negativos y tensos”, a tal punto de ser excluida del set durante la mayor parte de la producción.

Otro de los detalles que salió a relucir a través de los documentos presentados ante el Tribunal es que la afectada habría solicitado que Baldoni no participara en actividades de marketing o relaciones públicas relacionadas con el proyecto en el que colaboraron.

Con este nuevo testimonio, el panorama en el proceso legal de Justin Baldoni se torna complejo. Y es que este podría fortalecer la versión presentada por Blake Lively y su equipo de abogados, que además de acoso sexual y un supuesto plan de difamación en su contra, menciona malos tratos en el set de la cinta que filmaron en 2024.

Sin embargo, será hasta el próximo 9 de marzo de 2026 que de inicio el juicio programado en un tribunal federal de Nueva York y se ponga punto final a la batalla legal y mediática que inició en diciembre de 2024.

Durante los últimos meses del proceso, varias actualizaciones han sacudido la opinión pública, incluyendo la orden de protección para resguardar las comunicaciones privadas de Blake Lively, salvo que estas conversaciones se presenten como evidencia durante el juicio.

Por su parte, Baldoni se ha enfrentado a veredictos no muy favorables para su causa. Recordemos que un juez desestimó la contrademanda de $400 millones de dólares que lanzó en contra de su ex compañera de escena en junio de 2025.

