Blake Lively acusa a Justin Baldoni de querer hacer un ‘espectáculo’ de sus declaraciones

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sigue dando de qué hablar, y esta vez el centro del escándalo es… ¡El lugar donde la actriz rendirá su testimonio! ¿Un estudio legal discreto o un espectáculo en el Madison Square Garden? Parece que los abogados de Baldoni tienen ideas bastante creativas para este proceso judicial.

El 11 de julio, el equipo legal de Lively presentó una moción solicitando que su declaración jurada, programada para el 17 de julio, se realice en un lugar privado y con medidas de seguridad reforzadas. Según documentos obtenidos por la revista People, la actriz pide que todos los asistentes sean identificados con anticipación para evitar cualquier tipo de circo mediático.

Pero, ¿por qué tanta precaución? Resulta que el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, sugirió en mayo que la declaración de Lively se llevara a cabo en el Madison Square Garden, con entradas vendidas y transmisión en vivo, donando las ganancias a organizaciones contra la violencia doméstica. Una idea que, aunque filantrópica, sonó más a estrategia de relaciones públicas que a un proceso legal serio.

¿Qué dijeron los representantes de Lively?

Los representantes de Lively no tardaron en responder, acusando al equipo de Baldoni de querer convertir el caso en un “espectáculo público”. En un comunicado, afirmaron: “Este es un caso grave de acoso sexual y represalias, y merece ser tratado como tal”.

La nueva presentación legal de Lively alega que Baldoni y su equipo buscan “fabricar un truco publicitario”, ya sea llevándola frente a paparazzi o permitiendo la entrada de influencers y medios. “Prácticamente, desde el inicio, han usado incluso la perspectiva de esta declaración para generar interés en la prensa“, señala el documento.

El caso se remonta a las acusaciones de Lively contra Baldoni, su coprotagonista y director de It Ends With Us, por acoso sexual y represalias (alegaciones que él niega). Aunque las contrademandas de Baldoni contra Lively y Ryan Reynolds fueron desestimadas en junio, la guerra legal está lejos de terminar.

Mientras el equipo de Lively insiste en que su testimonio debe ser privado y seguro, Freedman ha prometido un interrogatorio incisivo: “Voy a hacerle preguntas bajo pena de perjurio. Tenemos videos, mensajes y correos. Veremos qué tan consistente es su testimonio con los hechos”, declaró a TMZ.

El juicio está programado para marzo de 2026, y ambos bandos han dejado claro que testificarán. Por ahora, la pregunta es: ¿logrará Lively evitar el Madison Square Garden, o su declaración se convertirá en el evento más inusual de la justicia?

Una cosa es segura: este caso seguirá generando titulares, mientras que el juicio está previsto para el 2026.

