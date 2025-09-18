¿Se acerca el próximo video musical de Taylor Swift? ¡Todas las pistas!

Taylor Swift, maestra indiscutible de los mensajes encriptados, vuelve a encender la curiosidad de sus fans con un lanzamiento que trasciende la moda: un llamativo cárdigan naranja brillante que podría estar escondiendo mucho más que estilo.

El miércoles, la estrella presentó el ‘Showgirl Cardigan’, una pieza limitada de su colección ‘The Life of a Showgirl’ disponible únicamente hasta el viernes a las 11:59 a.m. o hasta agotar existencias.

Pero lo que parecía un simple lanzamiento de merchandising se transformó rápidamente en un evento cultural cuando Swift compartió en su historia de Instagram un intrigante clip titulado ‘The Cardigan: On The Job’.

En el breve video, se la ve caminando hacia un set de filmación con el cárdigan puesto, para luego aparecer detrás de cámaras, dirigiendo lo que parece una producción audiovisual.

Otras pistas

La banda sonora elegida no fue casual: ‘Gorgeous’, un tema de su álbum Reputation (2017), cuyo tono seductor y misterioso encaja perfectamente con el aura de anticipación que Swift sabe cultivar como nadie.

Este contenido, aparentemente casual, desató una ola de teorías entre los fanáticos, quienes no tardaron en preguntarse: ¿estará Taylor adelantando su próximo video musical? A tan solo unas semanas del lanzamiento de su nuevo álbum —’The Life of a Showgirl’, previsto para el 3 de octubre—, cualquier gesto de la artista es escudriñado en busca de pistas.Y esta vez, el gesto incluye cámaras, dirección y una estética muy cinematográfica.

Aunque Swift aún no ha confirmado oficialmente el lanzamiento de un sencillo o video, su historial de fusionar estrategias comerciales con revelaciones artísticas —como hizo con los cárdigans de folklore o los relojes rotos de Midnights— mantiene a su comunidad en máxima alerta.

La marca ‘Showgirl’, además, no es un nombre aleatorio: es el título del próximo disco, anunciado por la propia Taylor en el podcast de su novio, Travis Kelce, refuerza la idea de que cada pieza del rompecabezas está cuidadosamente puesta.

¿Fue el clip simplemente una promoción ingeniosa para un producto limitado? ¿O es, en realidad, el primer fotograma de una nueva era visual que está por desplegarse? Con Taylor Swift, rara vez hay casualidades.

Lo que sí es seguro es que, con este movimiento, logró lo que mejor sabe hacer: mantener a millones de personas hablando, analizando y esperando con ansias lo que viene.

Mientras el reloj avanza hacia el 3 de octubre, una cosa es clara: en el universo de Taylor Swift, incluso un cárdigan puede ser el prólogo de una revolución.

