Tom Cruise dijo “no” a Trump: Rechazó homenaje en el Kennedy Center

El actor de Hollywood Tom Cruise, conocido por sus acrobacias imposibles y su carisma en pantalla, está dando de qué hablar, pero esta vez no por una escena peligrosa, sino por un rechazo político. Según informó The Washington Post, el astro de 63 años declinó ser parte del primer grupo de homenajeados del Kennedy Center durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Aunque oficialmente se atribuyó su ausencia a “conflictos de agenda”, fuentes cercanas al centro cultural insinúan que podría haber algo más detrás de esta decisión. ¿Un gesto político? ¿Un desacuerdo con la administración actual? Lo cierto es que Cruise, quien suele mantener sus opiniones políticas en privado, prefirió mantenerse al margen.

Trump y su participación en el Kennedy Center

El presidente Trump, de 79 años, ha tomado un interés particular en el complejo artístico, asegurando que estuvo “muy involucrado” en la selección de los homenajeados de este año. Entre ellos figuran leyendas como Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, KISS y el rey del country George Strait.

“Diría que estuve involucrado en un 98%. Todos pasaron por mí”, declaró Trump, según el Post. “Ahora tenemos gente estupenda. Esto es muy diferente a lo que solía ser”.

Aunque el actor no estará en la ceremonia del Kennedy Center el 7 de diciembre, no pasará desapercibido en 2025.

La Academia de Hollywood le otorgará un Oscar honorífico en los Premios de los Gobernadores el 16 de noviembre, reconociendo su trayectoria en el cine. Además, sigue en la cima de su carrera: tras el éxito de ‘Misión: Imposible – The Final Reckoning’, ya está trabajando en un misterioso proyecto con el aclamado director Alejandro G. Iñárritu.

Y por si fuera poco, una tercera entrega de ‘Top Gun’ está en camino, según confirmó David Ellison, el nuevo dueño de Paramount, quien promete devolverle al estudio su grandeza.

En las redes sociales, algunos internautas afirman que Cruise rechazó asistir por tener discrepancias políticas con el presidente actual. Sin embargo, el actor no ha mencionado nada al respecto.

