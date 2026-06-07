“Scary Movie” se supera en taquilla y logra el mejor estreno de la saga en 25 años

En un fin de semana inesperado, el género de terror se ha convertido en el gran protagonista de la cartelera. “Scary Movie”, “Backrooms” y “Obsession” conforman un triplete de miedo que arrasa en los cines de Estados Unidos, demostrando que el público actual tiene hambre de sustos, pero también de nostalgia y propuestas frescas.

“Scary Movie” regresa por la puerta grande

La sexta entrega de la saga de parodia, 25 años después del inicio de la franquicia, superó todas las expectativas al recaudar $55 millones en su fin de semana de estreno en Norteamérica, la mejor cifra de la serie, según lo que indica Box Office Mojo. Producida por Miramax con un presupuesto de $30 millones, la cinta ya es un éxito financiero rotundo. A nivel mundial, acumula $105,5 millones en 53 mercados.

El regreso de los hermanos Wayans, Marlon, Shawn y Keenen Ivory, junto a Anna Faris y Regina Hall ha sido clave para conectar con el público adulto que creció con la saga.

La película satiriza sin piedad el actual ecosistema de secuelas, reinicios y spin-offs que domina Hollywood, y parodia éxitos recientes como “Get Out”, “M3GAN” o “Scream”.

En tercer lugar se mantiene “Backrooms”, que con $25,9 millones en su segundo fin de semana ya acumula $212,6 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la película más taquillera de A24.

Por su parte, “Obsession” no deja de sorprender: en su cuarto fin de semana apenas cayó un 7% y suma $152,1 millones en Norteamérica, camino de superar los $200 millones globales. Este thriller de bajo presupuesto sobre los peligros de la obsesión romántica aumentó sus ventas durante su segundo y tercer fin de semana, un comportamiento inusual que habla del poder del boca a boca entre la audiencia joven.

El fracaso de “Masters of the Universe”

En contraste, la aventura épica de Amazon MGM basada en He-Man debutó en segundo lugar con solo $29,3 millones en Norteamérica y $54 millones globales, una cifra muy pobre para una producción que costó cerca de $200 millones. El público fue mayoritariamente masculino (66%) y casi un 40% superaba los 45 años, lo que evidencia que la cinta no logró atraer a nuevas generaciones, según afirma Variety.

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