El primer adelanto de “La Era del Hielo 6” ya está aquí: ¿cuándo se estrena?

Se acabó la espera para los fanáticos de la icónica historia animada “La Era del Hielo”, pues finalmente ha salido a la luz el primer adelanto de su sexta entrega, titulada: “Mundo de Lava”.

Luego de 10 años de espera, a través de redes sociales se liberó el primer teaser oficial sobre la cinta que promete llevar al límite a los queridos personajes “Manny”, “Sid”, “Ellie” y “Scrat”, por mencionar algunos.

En el minuto de duración del teaser se aprecia a la pandilla volando por los aires luego de una intensa explosión que hace honor al título “La Era del Hielo 6: Mundo de Lava” y las aventuras a las que se enfrentarán.

Pese a que en pantalla es notorio el avance en los detalles de animación de cada personaje, estos conservan la esencia que llevó a esta producción a recaudar más de $383 millones de dólares a nivel mundial durante su lanzamiento en 2002.

¿Cuándo se estrena “La Era del Hielo 6: Mundo de Lava”?

De acuerdo con los primeros reportes, esta producción de Disney estará disponible en todas las salas de cine de Estados Unidos a partir del 4 de febrero de 2027.

Sobre la trama que se seguirá en la cinta, Disney ha decidido incorporar una temática con la que la audiencia está familiarizada: el cambio climático.

“Manny y sus amigos recorrerán diversos escenarios mientras experimentan las consecuencias de la erupción de un volcán, fenómeno que pondrá en riesgo la tranquilidad del ecosistema donde habitan“, se detalla en la sinopsis de la cinta.

Según los primeros informes, el derretimiento de los casquetes polares despeja el camino hacia una misteriosa región inexplorada del Mundo Perdido.

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