“Hoppers”, la aclamada animación de Pixar, llega a Disney+

La espera terminó para los amantes de las películas animadas, pues la aclamada cinta de Pixar, “Hoppers”, llegó al catálogo de la plataforma Disney+ este 3 de junio, así lo confirmó el gigante del entretenimiento.

De acuerdo con el anuncio, la producción de Disney y Pixar se encuentra disponible para todos los suscriptores de la plataforma totalmente gratis.

Pero, ¿de qué se trata la historia? Según la sinopsis compartida por el estudio, la película sigue a Mabel, una joven amante de los animales que tiene la tecnología capaz de transferir su conciencia a un castor robótico. Como resultado, la joven puede comunicarse directamente con distintas especies animales y acceder a un mundo desconocido para los seres humanos.

El elenco que da voz a los personajes se encuentra conformado por Piper Curda como la protagonista “Mabel”; Bobby Moynihan como “King George”, Jon Hamm participa como “el alcalde Jerry Generazzo”, mientras que Kathy Najimy interpreta a la doctora “Samantha ‘Sam’ Fairfax”. Además, la cinta cuenta con la participación de la ganadora del Oscar, Meryl Streep.

“Hoppers”, una cinta con mucho corazón y comedia

En una charla exclusiva con La Opinión, el director Daniel Chong se sinceró sobre su deseo crear un proyecto que se quede en el corazón del público por su trama divertida, poniendo toda la experiencia televisiva adquirida con la serie “We Bare Bears”, de 120 episodios, que produjo para Cartoon Network.

Según su testimonio, el reto más grande fue encontrar un balance entre la velocidad mental de la televisión y la esencia emotiva por la que Pixar se ha destacado.

“Creo que vine con una obsesión muy fuerte de hacer una película divertida”, declaró Chong durante la presentación de prensa en Pixar Studios a mediados de este mes de enero. “Todos dicen que una película de Pixar te hace llorar. Es cierto. Pero para mí, una película de Pixar es sobre personajes, personajes cómicos que son realmente entretenidos y en los que inviertes”.

Sobre el proceso de animación, el animador Luis Uribe Córdoba, quien lleva más de una década colaborando con Pixar en producciones como “Elemental”, Luca” y “Good Dinosaur”, explicó que “Hoppers” se convirtió en una nueva escuela de su arte.

“Los animadores somos como actores de la película (…) El director te hace un kickoff y te explica qué necesita en cada escena. En ‘Hoppers’, por ejemplo, con el King George necesitábamos que transmitiera poder, emoción en cada movimiento”, continuó.

La cinta “Hoppers” se estrenó en las salas de cine a nivel mundial el pasado 6 de marzo, alcanzando el mejor debut global para una película animada original del estudio de Pixar desde Coco en 2017.

De acuerdo con cifras citadas por Infobae, en su primer fin de semana de lanzamiento, la película recaudó 88 millones de dólares de taquilla mundial, 46 de estos se dieron en Norteamérica, mientras que el resto a nivel internacional.

Seguir leyendo:

• ‘Hoppers’ de Pixar da el salto y arrasa en la taquilla mundial

• ‘Hoppers’: La película donde Pixar se atrevió a romper sus propias reglas