‘Hoppers’ de Pixar da el salto y arrasa en la taquilla mundial

La nueva apuesta de animación original de Disney y Pixar, ‘Hoppers’, sorprendió en la cartelera y se quedó con el primer puesto en la taquilla mundial, de acuerdo a la información recopilada por Box Mojo Office, mientras que el proyecto de Maggie Gyllenhaal, ‘The Bride!’, no fue bien recibido por el público, al menos en esta primera semana.

La aventura animada ‘Hoppers’ se alzó con el número uno a nivel global al recaudar $88 millones en su fin de semana de estreno. Este resultado es especialmente alentador para Pixar, que en los últimos años había enfrentado dificultades con producciones que no pertenecían a franquicias establecidas.

El filme, que cuenta con un presupuesto de $150 millones, consiguió $46 millones en Norteamérica y $42 millones en los 40 territorios internacionales donde se estrenó.

Los analistas ya lo perfilan, según lo reseñado por Variety, como el primer gran éxito original del estudio en casi una década, marcando el mejor debut para una película de este tipo desde la aclamada ‘Coco’ en 2017.

Con una clasificación apta para todo público y excelentes críticas que predicen una larga vida en cartelera, ‘Hoppers’ sigue a Mabel, una amante de los animales cuya mente es transferida a un castor robot para comunicarse con la fauna local y salvar su hábitat de la destrucción.

La película aún tiene margen de crecimiento, ya que no ha llegado a mercados clave como China, Japón o Australia.

Sobre ‘The Bride!’

‘The Bride!’, la nueva visión de la directora Maggie Gyllenhaal sobre la novia de Frankenstein. Protagonizada por Jessie Buckley como la criatura y Christian Bale como el Monstruo, la película, restringida para menores de 17 años, llegó a los cines prácticamente “muerta”.

Los datos muestran una recaudación global de tan solo $13,6 millones ($7,3 millones en EE.UU. y $6,3 millones en 69 territorios internacionales), el filme de Warner Bros. quedó muy por debajo de unas proyecciones ya de por sí modestas, que esperaban entre 16 y 18 millones solo en Norteamérica.

Dado su abultado presupuesto de 90 millones de dólares, este comienzo es considerado un desastre que le hará perder decenas de millones de dólares durante su paso por las salas, rompiendo una racha de éxitos para el estudio.

Otras películas en la cartelera se mantienen como ‘Scream 7’: La nueva entrega de la franquicia slasher de Paramount añadió $15,6 millones internacionalmente en su segundo fin de semana, elevando su total mundial a 149,4 millones de dólares.

A pesar de las críticas mixtas, la cinta está en camino de convertirse en la más taquillera de la saga, superando a las entregas originales de los años 90.

Por otro lado, está ‘GOAT’, una película animada de Sony sobre un animal con sueños de grandeza, y ocupa el cuarto lugar en los mercados internacionales con $4,2 millones adicionales. Su acumulado mundial asciende ya a $146,3 millones de dólares, consolidándose como un éxito silencioso para el estudio.

