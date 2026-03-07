¿Pixar lanzará una tercera película de “Monsters, Inc.”? Esto se sabe hasta ahora

De cara al éxito obtenido en taquilla con su nueva película original, “Hoppers: Operación Castor”, el estudio Pixar se mantiene firme en su objetivo de reposicionar sus estrenos, hazaña que no ha alcanzado desde el lanzamiento de “Coco” en 2017.

De acuerdo con un artículo publicado por The Wall Street Journal sobre el actual jefe creativo de Pixar, Pete Docter, los posibles desarrollos del estudio con sede en Emeryville, California, estarían basados en devolver a la pantalla aquellos clásicos que cautivaron al público.

Tal es el caso de la cinta “Monsters, Inc.“, que desde su lanzamiento en 2001 cautivó a chicos y grandes gracias a los personajes de “Mike” y “Sulley”, dos monstruos que trabajan en una fábrica dedicada a generar energía a partir de los gritos de los niños. Su vida da un giro de 180 grados cuando una pequeña humana llega de forma accidental y cambia por completo su visión del mundo.

Según reportes recientes, esta franquicia ya habría iniciado las primeras etapas de desarrollo para llevar a los cines una tercera película que reúna a “Mike” y “Sulley”

Pixar estaría desarrollando una nueva cinta de “Monsters, Inc.” Crédito: Paul Sakuma | AP

Esta decisión de traer a la pantalla una tercera entrega de la franquicia “Monsters, Inc.” se alinea con lo dicho por Docter. Y es que en su escrito reconoce que algunas decisiones creativas no tuvieron el impacto esperado tras la salida de su antiguo director, John Lasseter.

El motivo, según el directivo, fue “haber dado demasiada libertad a los equipos creativos en ciertos proyectos”, ya que ese enfoque llevó a priorizar proyectos de caracter autobiográfico que no lograron conectar con el público.

Pixar apostaría por su primer musical en la pantalla grande

Además del regreso de “Monsters, Inc.”, Pixar estaría en búsqueda de ofrecer al público nuevos contenidos que contribuyan a un nuevo despunte en ventas. Por esta razón, se habla de su interés por incorporar musicales a su cartelera.

La primera producción de este tipo estaría dirigida por Domee Shi, la cineasta detrás del exitoso proyecto “Turning Red”.

Otra de las producciones aprobadas por el estudio es “Ono Ghost Market”, inspirada en mitos asiáticos sobre bazares sobrenaturales, que en un principio estaba siendo desarrollada como serie para streaming, pero ahora estaría siendo reconfigurada como un largometraje para cines.

A pesar de la conversación que se generó en redes sociales como resultado de esta noticia, The Walt Disney Company no ha confirmado de forma oficial alguno de estos desarrollos, pues hasta el momento se trata únicamente de proyectos en distintas fases de exploración.

Seguir leyendo:

• Pixar lanza el tráiler de “Toy Story 5” con Buzz Lightyear, Woody y Jessie como protagonistas

• ‘Hoppers’: La película donde Pixar se atrevió a romper sus propias reglas

• Pixar anuncia oficialmente ‘Coco 2’ y más novedades