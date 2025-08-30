Pixar anuncia oficialmente ‘Coco 2’ y más novedades 

En un anuncio que ha emocionado a fans alrededor del mundo, Pixar Animation Studios reveló oficialmente su lista de próximos proyectos, confirmando entre ellos una de las secuelas más esperadas: ‘Coco 2’. El anuncio se enmarca dentro de las grandes noticias compartidas durante el evento Destination D23 de Disney, que sirvió como escenario para múltiples anuncios exclusivos.

El esperado anuncio se realizó a través de las redes sociales este sábado 30 de agosto, donde el estudio detalló su ambicioso calendario de estrenos. La confirmación de una segunda parte de la aclamada película inspirada en la cultura mexicana fue la noticia que hizo “estallar” las redes, generando una oleada de entusiasmo entre los seguidores.

¿Cuándo llegará ‘Coco 2’ a los cines?

De acuerdo con la información difundida inicialmente en redes sociales, la secuela de la película ganadora del Oscar está planeada para llegar a los cines en el año 2028. Esto significa que los fans deberán esperar aproximadamente tres años para volver al vibrante mundo de Miguel y su familia.

Uno de los aspectos más alentadores de la noticia es la confirmación del equipo creativo detrás del proyecto. Los directores originales Lee Unkrich y Adrian Molina volverán a tomar las riendas de la dirección, garantizando la continuidad del tono emocional y la autenticidad cultural que caracterizaron a la primera película.

La producción estará a cargo de Mark Nielsen, reconocido por su excelente trabajo en ‘Toy Story 4’ e ‘Intensamente 2’.

La primera película concluyó con Miguel reconciliado con su familia, honrando la memoria de sus seres queridos, incluida su querida bisabuela Mamá Coco, y revitalizando la tradición del Día de Muertos.

Hasta el momento, Pixar no ha revelado detalles oficiales sobre la trama que seguirá esta secuela. Se espera que en los próximos meses el estudio comience a compartir más información sobre la nueva aventura que espera a Miguel

Novedades de los nuevos proyectos de Pixar

La lista de próximos proyectos de Pixar incluye títulos que continuarán algunas de sus franquicias más queridas:

Hoppers – Marzo de 2026

Toy Story 5 – Junio de 2026

Gatto – Junio de 2027

Increíbles 3 – Fecha por confirmar

El evento Destination D23, celebrado en el Walt Disney World Resort en Florida, aportó información crucial y novedades emocionantes sobre varios de estos proyectos:

Toy Story 5: Se mostraron los primeros tres minutos de la película y se desveló que la trama girará en torno a los juguetes, enfrentándose a la era de la tecnología y la electrónica, que obsesiona a los niños de hoy.

Se confirmó que el comediante Conan O’Brien pondrá voz a un nuevo personaje llamado Smarty Pants. La fecha de estreno se mantiene para el 19 de junio de 2026.

Toy Story (30 Aniversario): Para celebrar su aniversario, la película original que inició la franquicia será reestrenada en cines a partir del 12 de septiembre de 2025.

Hoppers: Se presentaron tres clips exclusivos de esta nueva película original de Pixar, que sigue a una estudiante universitaria que puede “saltar” dentro del cuerpo de un castor robótico.

Zootopia 2: Se revelaron detalles clave del elenco. La presentadora Yvette Nicole Brown se unirá al reparto en dos cameos, y el actor Patrick Warburton dará voz al Alcalde Winddancer, un caballo carismático pero despistado.

La trama seguirá a Judy Hopps y Nick Wilde investigando un gran misterio que altera la metrópoli animal. Su estreno está confirmado para el 26 de noviembre de 2025.

