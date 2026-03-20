“Zootopia 2” arrasa y alcanza el primer lugar en Disney+

“Zootopia 2” repite la historia de su éxito en taquilla, ahora en su transmisión a través de Disney+, la plataforma de streaming. Mediante un comunicado de prensa, se ha podido confirmar que los fans de Nick Wilde y Judy Hopps le han dado los siguientes números a la plataforma.

Esta secuela ha alcanzado alrededor de “32 millones de visualizaciones en Disney+ a nivel mundial en sus primeros siete días, lo que la convierte en la película número uno en dicha plataforma durante su semana de estreno”.

En esta secuela conocemos a nuevos y entrañables personajes. / Foto Cortesía de Walt Disney Studios.

Crédito: Walt Disney Studios | Cortesía

Agregan además que su llegada al servicio se suma a la popularidad duradera de la franquicia: en conjunto, Zootopia, Zootopia+ y Zootopia 2 han acumulado más de 885 millones de horas de reproducción en todo el mundo hasta la fecha.

Como te comentamos al inicio de esta nota, el éxito que tuvo en taquilla es lo que ahora se refleja también en el streaming. Recordemos que la cinta, que se estrenó a finales del año pasado, se convirtió en la cinta animada más taquillera de todos los tiempos según la “Motion Picture Association“ (MPA), con 1,900 millones de dólares a nivel mundial.

Zootopia 2 es la octava película más taquillera de la historia y el estreno número uno en el mercado doméstico de 2025.

Recordemos que en esta escuela nos volvemos a encontrar con Judy Hopps y Nick Wilde mientras atraviesan una terrible crisis de comunicación en su relación laboral. Su ascenso laboral, después de convertirse en héroes, sorprende a muchos, pero muchos esperan que simplemente con el tiempo se acoplen mejor y dejen de cometer errores.

La única forma de lograrlo es que ambos alcancen un compromiso común y una comunicación más eficaz para que puedan ser la pareja explosiva que el departamento de policía necesita.

En medio de esta búsqueda personal se topan con Gary De’Snake, un personaje cuyo linaje se remonta a los inicios de Zootopia y cuyos orígenes y derechos han sido borrados. Gary lo único que quiere o persigue para su gente es que puedan retomar su lugar en Zootopia, como les corresponde a todas las criaturas y especies.

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