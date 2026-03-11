Kathryn Hahn interpretará a Madre Gothel en el live-action de “Enredados”

Luego de varios meses de especulaciones, se ha confirmado que Kathryn Hahn será la encargada de interpretar al personaje de “Madre Gothel” en el live-action de “Enredados”, la nueva apuesta cinematográfica de Disney basada en su película animada de 2010.

La noticia fue confirmada a propia voz de la actriz, quien haciendo uso de su característico humor colocó un video en Instagram en el que mostraba su “OOTD” (atuendo del día). Este consistió en unos jeans, gafas oscuras y una prenda que puso fin a las dudas sobre su participación en el proyecto.

Se trató de una camiseta en color negro y estampada con múltiples imágenes del personaje animado de Madre Gothel: “Aquí está mi atuendo del día. Unos jeans, lentes, camiseta… algo sencillo, ¿ya saben? Otro día”, se le escucha decir a la histrionisa.

En respuesta a esta confirmación, el público inundó su perfil con felicitaciones y mensajes de apoyo para este nuevo proyecto. “Necesitaba unas horas laborales antes de poder comentar sobre esto. Así de emocionado estoy”; “Creo que me va a dar un infarto, ya al fin, estoy desquiciada”; “Estoy más que lista, ¡vamooooos!”; “No puedo creer que hayan escuchado un fancasting por primera vez”, expresan algunos usuarios.

Hasta hace unos meses, el nombre de Scarlett Johansson también fue vinculado al personaje de “Madre Gothel”. Sin embargo, pronto se reveló que, si bien hubo pláticas, la actriz no pudo continuar con las negociaciones debido a otros compromisos de su agenda.

Previo al anuncio de Kathryn Hahn, Disney ya había revelado a los protagonistas que encabezarán esta nueva versión de “Enredados”: la actriz Teagan Croft (“Titans”, 2018) asumirá el papel de “Rapunzel”, mientras que Milo Manheim (“School Spirits”, 2023) interpretará a Flynn Rider.

El live-action de “Enredados” estará dirigido por Michael Gracey, cineasta australiano que cuenta con reconocimiento internacional gracias al musical “The Greatest Showman”. Por su parte, Jennifer Kaytin Robinson es la encargada del guion y Lucy Kitada encabeza al equipo como productora ejecutiva.

Debido a que el proyecto aún se encuentra en las primeras fases de desarrollo, no se ha confirmado una fecha de estreno oficial para la película.

Esta nueva película, según lo confirma el reconocido estudio, será una adaptación en acción real de “Enredados”, el largometraje animado que se estrenó en cines en 2016. A su vez, este estuvo inspirado en el cuento “Rapunzel” de los hermanos Grimm, que habla de una joven princesa con un largo cabello rubio de propiedades mágicas que ha pasado toda su vida recluida en una torre bajo la vigilancia de “Mother Gothel” (Kathryn Hahn).

Seguir leyendo:

• “Tinker Bell” tendrá su propia serie live-action en Disney+

• Pixar lanza el tráiler de “Toy Story 5” con Buzz Lightyear, Woody y Jessie como protagonistas

• Zootopia 2 se convierte en la película animada más taquillera de Hollywood