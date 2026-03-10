“Tinker Bell” tendrá su propia serie live-action en Disney+

El gigante del entretenimiento Disney se prepara para traer a la vida un proyecto en honor a la icónica hada de “Peter Pan”: Tinker Bell. Se trata de una serie live-action que llevará por título “Tink” y estará a cargo de las guionistas y productoras Liz Heldens y Bridget Carpenter.

La noticia fue confirmada por el medio especializado en cine Deadline, y en su reporte, se destaca que el proyecto se encuentra en la lista de prioridades de la marca.

“Tinker Bell, la icónica hada de Disney de ‘Peter Pan’, recibirá una versión televisiva de acción real”, reveló el portal estadounidense en una publicación lanzada en Instagram que pronto obtuvo la atención del público.

Si bien hasta el momento se desconocen detalles como la fecha de arranque de grabación y de estreno, se sabe que la producción consiste en una serie dramática ‘live-action’ protagonizada por una versión actualizada del personaje, creado originalmente por el novelista y dramaturgo escocés JM Barrie.

“Tinker Bell” y los intentos fallidos de llevarla a la pantalla

Esta no es la primera vez que el estudio busca llevar a la gran pantalla una historia basada en este legendario personaje. En 2015, Disney había previsto una película protagonizada por Reese Witherspoon, pero el proyecto terminó en segundo plano tras la inesperada salida de Gary Marsh, quien fungía como presidente y director creativo de Disney Branded Television.

Un intento que sí se concretó tuvo lugar en 2023, cuando Yara Shahidi fue la encargada de dar vida a “Tinker Bell” en la película de acción titulada “Peter Pan & Wendy”, aún disponible en la plataforma digital.

“Tinker Bell” fue presentada por primera vez en la cinta “Peter Pan”, de 1953, y desde entonces adquirió tal relevancia que se ha convertido en un emblema de Disney y la cortinilla de apertura de muchas de sus películas.

Seguir leyendo:

• Pixar lanza el tráiler de “Toy Story 5” con Buzz Lightyear, Woody y Jessie como protagonistas

• Disney se alía con OpenAI y apunta a Google por uso ilegal de sus personajes con IA

• Mickey Mouse y Marvel llegan a Sora tras acuerdo histórico de $1,000 millones de dólares entre Disney y OpenAI