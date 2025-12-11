Mickey Mouse y Marvel llegan a Sora tras acuerdo histórico de $1,000 millones de dólares entre Disney y OpenAI

Disney anunció que invertirá $1,000 millones de dólares en OpenAI y abrirá la puerta para que Mickey Mouse, Marvel, Pixar y Star Wars vivan dentro de Sora y de ChatGPT Images. Es un acuerdo histórico de licencia y de capital que convierte a Disney en el primer gran estudio de Hollywood que “bendice” oficialmente a una IA generativa con acceso a su catálogo de personajes.

Para los usuarios, esto significa que en poco tiempo no solo veremos, sino que también podremos crear nuestros propios clips con héroes de Marvel o con el mismísimo Mickey, directamente desde un prompt de texto. ​

Un acuerdo histórico de $1,000 millones dólares

Disney ha tomado una participación accionaria de unos $1,000 millones de dólares en OpenAI y ha firmado un contrato de licencia de tres años que autoriza el uso de su IP en Sora, la herramienta de vídeo generativo de la compañía de Sam Altman. En la práctica, eso convierte a OpenAI en socio tecnológico estratégico de Disney y, al mismo tiempo, en un nuevo “estudio virtual” capaz de producir clips cortos con el sello oficial de la casa del ratón.

El acuerdo permite que Sora genere “videos sociales inspirados por el usuario” con más de 200 personajes, criaturas, vehículos y escenarios procedentes de franquicias como Disney Animation, Pixar, Marvel y Star Wars, entre otras.

Además, ChatGPT Images podrá usar las mismas propiedades intelectuales para crear ilustraciones e imágenes casi al instante a partir de descripciones de texto. Todo esto, eso sí, viene acompañado de una promesa de “uso responsable” y límites claros, incluido que el trato excluye expresamente las apariencias y voces de actores reales.

Algunos puntos clave del acuerdo:

: Disney también se convierte en gran cliente corporativo de OpenAI, usando sus modelos y ChatGPT para crear productos, herramientas y experiencias, incluso vinculadas a Disney+. Selección de vídeos de Sora en Disney+: parte del contenido generado por fans podría llegar a aparecer en el servicio de streaming durante la vigencia del acuerdo.

Cómo se verán Mickey y Marvel en Sora

La gran novedad para el usuario es que, a partir de principios de 2026, podrás escribir un prompt en Sora y obtener un vídeo corto donde aparezcan personajes oficiales de Disney, Pixar, Marvel o Star Wars. Hablamos de cosas como Mickey paseando por una ciudad futurista, Iron Man volando sobre tu barrio, o una versión animada de Darth Vader reaccionando a una broma que describes en texto.

Sora se encargará de convertir ese texto en clips de pocos segundos pensados para redes sociales, con estética y animación coherentes con el universo visual de cada franquicia, pero sin copiar escenas concretas de las películas. Por su parte, ChatGPT Images permitirá crear pósters, fanarts y thumbnails con los mismos personajes, todo con la garantía de que están bajo una licencia oficial y no en una zona gris de copyright.

Para que te hagas una idea de lo que podrás hacer como usuario:

para compartir en TikTok o Instagram. Pedir a ChatGPT Images un póster estilo retro con personajes de Inside Out hablando de salud mental, listo para usar en un blog o newsletter (con las restricciones que ponga la licencia sobre usos comerciales).

Disney y OpenAI han adelantado que habrá reglas claras sobre qué tipo de contenido se puede generar con estos personajes, de modo que no se les pueda usar en contextos ofensivos, ilegales o que choquen con la imagen de marca de la compañía. Eso implica filtros automáticos en los prompts y una moderación más agresiva que en otros modelos de IA sin IP licenciada.

Implicaciones y riesgos para los usuarios

Para los fans y creadores de contenido, este acuerdo es un arma de doble filo: por un lado, democratiza el acceso a personajes que antes solo se veían en superproducciones millonarias, y por otro, refuerza el control de los grandes estudios sobre cómo se puede usar esa creatividad generada por IA. La parte positiva es que, al ser un acuerdo oficial, tus vídeos de Sora con personajes Disney tendrán una base legal mucho más sólida que los experimentos actuales con modelos entrenados sin permiso explícito de los estudios.

También habrá impacto directo en la industria creativa. Disney se convierte en cliente corporativo de OpenAI y planea usar sus modelos para desarrollar nuevas herramientas de producción, marketing y producto en Disney+, lo que puede agilizar workflows internos pero también reconfigurar ciertos puestos de trabajo. El propio estudio presenta la alianza como una forma de “ampliar de forma responsable su manera de contar historias” con IA, insistiendo en que seguirá protegiendo a los creadores humanos y sus derechos.

Para ti, como usuario o creador, las claves a vigilar serán:

Propiedad y monetización de lo que generes: aunque el vídeo lo hagas tú, Disney y OpenAI probablemente se reserven derechos amplios sobre el uso, distribución e incluso explotación comercial de ese contenido.

Límites creativos: no podrás usar a estos personajes para mensajes políticos, contenido explícito o usos que dañen la marca, y los prompts que se acerquen a esa línea serán bloqueados o recortados.

Datos y privacidad: todo lo que generes y describas en tus prompts alimentará, en mayor o menor medida, el aprendizaje del sistema y las decisiones de producto de ambas compañías.

Efecto en el ecosistema fan: al existir una vía “oficial” para hacer fan content con licencia, otros servicios y modelos no autorizados podrían enfrentar más presión legal, reforzando un modelo donde solo se puede jugar con estas IP si se pasa por las plataformas bendecidas por el estudio.

En paralelo, el movimiento llega mientras Disney envía cartas de cese y desista a otros gigantes tecnológicos por presunto uso masivo no autorizado de su catálogo para entrenar modelos de IA, lo que subraya que la compañía quiere separar con claridad los modelos “pirata” de los acuerdos pagados como el de OpenAI.

