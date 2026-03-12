Rachel Zegler rompe el silencio sobre las críticas por su papel en “Blancanieves”

El nombre de la actriz Rachel Zegler ha vuelto a ser vinculado con el de la cinta de Disney, “Blancanieves”; en esta ocasión, debido al testimonio que compartió sobre la controversia que protagonizó en 2025 tras anunciar su participación como protagonista.

En una charla concedida a la revista “Harper’s Bazaar”, la joven de 24 años habló por primera vez sobre las reacciones negativas a las que se enfrentó no solo por sus “diferencias físicas” con el personaje, sino también por los comentarios que emitió con respecto a la película original.

De acuerdo con Zegler, el discurso que se viralizó sobre su ascendencia colombiana y cómo esta no encajaba con “Blancanieves” no era nuevo para ella, pues vivió una situación similar con otro proyecto a inicios de su carrera.

“Me dijeron que no era suficiente de una cosa para ‘West Side Story’ y demasiado de otra para ‘Blancanieves’. Fue un momento realmente confuso estar en mis veintes y escuchar eso“, confesó la estrella de Hollywood.

Pese a esta narrativa, Rachel Zegler se mantiene firme en sus convicciones: “Al menos ante el público, cuando eres dos cosas, no eres nada a la vez, pero me niego a asimilarme para la comodidad de los demás”, sentenció.

Sobre la controversia generada por sus comentarios en defensa de los derechos humanos de los palestinos, la famosa aseguró que: “He dicho lo que siento, y eso siempre será un testimonio de mis convicciones fundamentales como ser humano. Esa es mi postura”.

Sin embargo, esta experiencia, aunque en ocasiones amarga, le ha dejado varios aprendizajes que hoy atesora. “Se vive y se aprende, y eso conlleva una cierta cautela (…) Se comprende que la tentación de hablar no siempre significa que se deba hacer, y que hay muchas oportunidades para generar cambios más significativos que un tweet“, continuó.

Rachel Zegler culminó su mensaje asegurando que: “La próxima vez que una mujer de color sea elegida para interpretar a una princesa de Disney, estaré allí con todo mi corazón para apoyarla, animarla, aconsejarla y decirle lo que no debe hacer“.

Seguir leyendo:

• “Blancanieves” decepciona en cines: su live action tiene un mal debut en taquilla

• Las declaraciones de Rachel Zegler sobre la nueva versión de la película de “Blancanieves” generan polémica

• Rachel Zegler comparte fotos que la muestran con el elenco de “Snow White”, pero sin Gal Gadot



