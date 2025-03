Rachel Zegler comparte fotos que la muestran con el elenco de “Snow White”, pero sin Gal Gadot

La película “Snow White” por fin fue estrenada, y su protagonista, Rachel Zegler, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir muchas fotos que la muestran con el elenco y el equipo de producción. Sin embargo, no incluyó ninguna imagen de la actriz Gal Gadot, por lo que cada vez son más fuertes los rumores acerca de que su relación en el set fue muy profesional, pero no de amigas.

Zegler, de 23 años, escribió un emotivo mensaje en recuerdo a los meses del rodaje del filme, en el que ella interpretó al personaje titular y Gadot a la reina: “Esta película fue una experiencia que me cambió la vida y que ha ocupado casi cuatro años de mi carrera. Me convertí en un adulto de verdad durante el transcurso de esta película: aprendí lecciones difíciles, hice cosas difíciles, reí, lloré, cumplí 21 años, viví al otro lado del océano lejos de mi familia, hice nuevos amigos y me enamoré perdidamente de este grupo de personas con las que trabajé durante tres veranos mágicos en Londres. Tuvimos el mejor equipo del mundo en esta película”.

A diferencia de la interacción que han tenido Ariana Grande y Cynthia Erivo dentro y fuera de los sets de la película “Wicked”, Rachel y Gal únicamente han estado juntas en los eventos para promover “Snow White” y en la entrega de los premios Oscar. Un informante comentó a la revista People que las actrices tuvieron una buena relación profesional, pero nada más. “Tienen una gran diferencia de edades -16 años- y opiniones políticas muy diferentes”.

Gal Gadot también está muy orgullosa de su trabajo en “Snow White”, aunque en su cuenta de esa red social tampoco incluye fotografías con Rachel Zegler; tan sólo un video grabado durante la premiere de la película, en el que ambas aparecen unos segundos con parte del elenco. Hasta el momento, ninguna ha hecho algún comentario sobre los rumores que circulan. El filme debutó en el número 1 de las taquillas en Estados Unidos, tras recaudar $43 millones de dólares. Un resultado modesto, comparado con el de otras superproducciones de los estudios Disney.

