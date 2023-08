Las declaraciones de Rachel Zegler sobre la nueva versión de la película de “Blancanieves” generan polémica

Aunque la película “Snow White”, nueva versión del filme de los estudios Disney “Snow White and the seven dwarfs” (“Blancanieves y los siete enanos”) todavía no se estrena, ya ha comenzado a generar polémica debido a los cambios que la compañía ha hecho tanto en el argumento como en la selección del elenco. Todo comenzó cuando la actriz Rachel Zegler -protagonista del remake– dijo que la cinta original no era de su agrado, y que se centraba en una historia de amor entre la protagonista “y un tipo que literalmente la acosa”.

Ahora David Hand, hijo de uno de los directores de la película de 1937, comentó a The Telegraph que está en contra de los cambios hechos para la nueva versión: “Es un concepto completamente diferente y estoy totalmente en desacuerdo con él, y sé que mi padre y Walt (Disney) también estarían muy en desacuerdo con eso…(La compañía) está tratando de hacer algo nuevo con algo que tuvo tanto éxito anteriormente…Sus pensamientos son tan radicales ahora. Cambian las historias, cambian el proceso de pensamiento de los personajes…están inventando cosas nuevas y no me gusta nada de eso. Francamente, me parece un poco insultante lo que pueden haber hecho con algunas de estas películas clásicas…No hay respeto por lo que hizo Disney y lo que hizo mi papá…Creo que Walt y él estarían revolviéndose en sus tumbas”.

Hasta el momento, ni la compañía Disney ni Zegler se han pronunciado ante los comentarios de Hand. “Snow White and the seven dwarfs” es considerado un clásico de todos los tiempos, y la nueva versión (en la que también actúan Gal Gadot y Ansu Kabia) se estrenará en Estados Unidos el 22 de marzo de 2024; el guión fue escrito por Erin Cressida Wilson y Greta Gerwig, esta última la directora de “Barbie”, uno de los más grandes éxitos fílmicos este año.

