Johnny Depp no descarta la posibilidad de volver a trabajar con Disney: “Todo es posible”

El actor estadounidense Johnny Depp se ha mantenido alejado de los reflectores como resultado de la batalla legal y mediática que enfrentó con su ex esposa, Amber Heard. Y luego de haber salido victorioso ante el juicio, el público se cuestiona cuál será su siguiente paso dentro del ámbito laboral.

Si bien el protagonista de historias como “Charlie y la fábrica de chocolate” y “Jeanne Du Barry” ha preferido no revelar nada al respecto, una fuente cercana a él recientemente reveló a People que existe una posibilidad de que alguno de sus proyectos esté bajo la producción de Disney.

“Todo es posible. Si es el proyecto correcto, (Johnny Depp) lo hará”, aseguró el informante a la revista People, contradiciendo las declaraciones del actor en las que aseguró que no volvería a trabajar con Disney y Warner Bros, por haberle cancelado varios de los proyectos que tenía planeados gracias a su escandaloso divorcio con Amber Heard.

A pesar de haberse dado a conocer esta noticia, la fuente cercana al actor no especifico si el proyecto se trataría de una nueva entrega de las saga ‘Piratas del Caribe’, donde el histrión dio vida a “Jack Sparrow”.

No obstante, esto se alinea con el artículo publicado en The New York Times el pasado mes de junio donde se dijo que Disney “estaba abriendo la puerta para volver a colaborar con el actor”. Pero, ¿será que Depp de su brazo a torcer? Solo el tiempo lo dirá.

