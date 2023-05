Dientes de Johnny Depp llaman la atención de fans en el Festival de Cannes: “Están podridos”

Una de las grandes estrellas que le dio el inicio del famoso Festival de Cannes 2023 fue el actor de “Piratas del Caribe” y ex de Amber Heard, Johnny Depp. Mismo que fue a presentar su película “Jeanne du Barry“, pero que terminó llamando la atención y recibiendo cientos de críticas de sus fans por sus dientes amarillos.

“Ni me puedo imaginar su aliento”, “Totalmente podridos y amarillentos los dientes“, “No solo están podridos, sino rotos“, “Esto es descuido. Con todos los millones que tiene y no va al dentista”, “Amber Heard ha debido demandarlo a él, pero por cochino”, “Evidentemente el estrés lo hizo fumar más y descuidarse”, “¿Dije que los dientes de Johnny Depp son amarillos“. Corrijo, son marronessssssss”, fueron parte de los comentarios que se pudieron leer para la estrella de Hollywood.

Johnny Depp dio varias declaraciones y entrevistas. Esto a su llegada y salida del Festival de Cannes 2023. Lugar donde recibió una ovación de pie por su participación en el film “Jeanne Du Berry“. Esto hizo que el actor terminara con lágrimas en los ojos y dijera: “No necesito de Hollywood“.

Johnny Depp cries during seven-minute standing ovation at Cannes: pic.twitter.com/0lXQPR6PH3 — Far Out Cinema (@FarOutCinema) May 17, 2023

Experto opina de dientes de Johnny Deep en Cannes

Esto después de las primeras denuncias que hizo la actriz de Aquaman, Amber Heard. Mismas que los llevaron a una batalla legal televisiva, que duró varios meses y que constituyó uno de los escándalos más grandes de Hollywood.

El portal PageSix habló con el dentista de los famosos Dr. Apa. El mismo le dijo al medio que claramente Johnny Depp tiene un desgaste muy avanzado en los dientes. “… Ha sido un efecto acumulativo a lo largo de su vida… A veces lo vemos en personas de 30 años en casos realmente agresivos y a veces lo vemos en casos como Depp”, aseguró. Johnny Depp's teeth Reportedly appear

to be rotting 🤯🦷😯 pic.twitter.com/K4MjueEJrI— Raphousetv (RHTV) (@raphousetv2) May 18, 2023

Pero no sería un tema perdido. Para el Dr. Apa, Johnny Depp podría hacerse una limpieza profunda y unas carillas que protejan sus dientes del desgaste que evidentemente tiene.

Johnny Depp ha admitido tener pésima dentadura

El actor ha dicho en entrevistas hace mucho tiempo que es el peor con el cuidado de sus dientes. Ha admitido tener múltiples caries y hasta un tratamiento de conducto que nunca se terminó. En un encuentro con la revista Premiere llamó su boca como: “Un pequeño trozo podrido”.

También admitió en la misma que le gustaba su sonrisa. Hasta la comparó con los antiguos indígenas que decoraban sus dientes. Activar subtítulos en español.

