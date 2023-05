Johnny Depp se presentó en Cannes para la premiere de la cinta “Jeanne du Barry”

El actor estadounidense Johnny Depp estuvo presente el 16 de mayo en la premiere de la película “Jeanne du Barry”, dirigida por Maiwenn y en la que lleva uno de los roles protagónicos. Al término de la proyección (que marcó la apertura de la edición 76 del Festival de Cine de Cannes) él recibió una ovación del público presente durante siete minutos. Al centro, Johnny Depp en la premiere de la cinta “Jeanne du Barry” en Cannes. Lo acompañan Diego Le Fur, la directora Maiwenn, Pierre Richard y Benjamin Lavernhe. (Foto: Valery HACHE / AFP / Getty Images)

Muchos calificaron este trabajo de Depp como su regreso triunfal al mundo del cine, luego del juicio de difamación que emprendió el año pasado en contra de su ex esposa Amber Heard. Pero en una conferencia de prensa previa a la proyección él dijo no estar de acuerdo con ello: “Sigo preguntándome sobre la palabra ‘regreso’ porque no me fui a ninguna parte. De hecho, vivo a unos 45 minutos de distancia de aquí. Así que…sí, tal vez la gente dejó de decir cuál era su miedo en ese momento. Pero no, no fui a ninguna parte. He estado sentado, pero ¿regreso? Es casi como si fuera a salir y bailar tap o hacer algo espectacular sobre la mesa y bailar lo mejor posible para ustedes, y esperar que lo aprueben. La noción de algo así es un misterio extraño”.

La directora Maiwenn protagoniza junto con Johnny Depp la película “Jeanne Du Barry”, que trata acerca de la relación de una costurera con el rey Luis XV. (Foto: Valery HACHE / AFP / Getty Images)

La última vez que Johnny había viajado a Cannes para presentar una película fue en 2011, cuando protagonizó “Pirates of the Caribbean: On stranger tides”. Ahora “Jeanne du Barry” ha obtenido críticas encontradas, pero él se encuentra tranquilo en esta nueva etapa en su vida, y se refirió al momento en el que debido al juicio fue obligado a no actuar en la cinta “Fantastic beasts: The secrets of Dumbledore”: “No me siento boicoteado por Hollywood, porque no pienso en Hollywood. Es un momento extraño y divertido en el que a todos les encantaría poder ser ellos mismos, pero no pueden. Deben alinearse con la persona que está frente a ellos. Si quieres vivir esa vida, te deseo lo mejor”.

Johnny Depp fue ovacionado por el público durante siete minutos tras la proyección de su más reciente trabajo “Jeanne Du Barry”. (Foto: Valery HACHE / AFP / Getty Images)

