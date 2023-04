La cinta “Jeanne du Barry”, protagonizada por Johnny Depp, abrirá el Festival de Cannes 2023

“Jeanne du Barry”, la más reciente cinta de la directora francesa Maiwenn, será proyectada en la noche de apertura del Festival de Cine de Cannes. El filme es protagonizado por ella misma y Johnny Depp, este último en su primer trabajo luego del juicio de difamación en el que se enfrentó a su ex esposa Amber Heard el año pasado.

La cinta muestra la relación entre el rey Luis XV (Depp) y su amante Jeanne du Barry (Maiwenn), atacada por muchos debido a su pasado como cortesana y a que no pertenecía a la nobleza. Hasta el momento no se sabe si todos los diálogos de la película son en francés, un idioma que Johnny no domina.

“Jeanne du Barry” se estrenará en el festival el 16 de mayo (la misma fecha de su estreno comercial en Francia); el ganador de la Palma de Oro -máximo galardón en el evento- será anunciado el día 27 de ese mes. Las cintas “Indiana Jones and the dial of destiny”, de James Mangold, y “Killers of the flower moon”, de Martin Scorsese, se exhibirán fuera de competencia, pero el 13 de abril se anunciarán los filmes que integran la Selección Oficial.

