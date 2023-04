Martin Scorsese presentará su nueva película “Killers of the flower moon” en el Festival de Cannes

Foto: Andrew Toth for Museum of Modern Art / Getty Images

“Killers of the flower moon”, la película que marca el regreso del director estadounidense Martin Scorsese, será estrenada en el próximo Festival de Cannes, Francia. De casi cuatro horas de duración, el filme es protagonizado por Leonardo DiCaprio, Robert de Niro, Jesse Plemons y Lily Gladstone.

Hasta ahora no se sabe si la cinta competirá por la Palma de Oro (el máximo premio del festival) o sólo contará con una proyección de premiere, para un estreno comercial a nivel mundial en octubre. “Killers of the flower moon” está basada en el libro de David Grann acerca de una investigación del FBI en Oklahoma para dar con los responsables de una serie de asesinatos de nativos americanos.

La cinta es el séptimo trabajo de DiCaprio con Scorsese, luego de filmes como “Gangs of New York”, “The departed” y el cortometraje “The audition”, mientras que para De Niro marca la onceava ocasión en que está a las órdenes del realizador, quien obtuvo en 1976 la Palma de Oro por “Taxi driver”, película protagonizada por Robert y que se convirtió en un clásico del cine de género urbano.

