La nueva película de la saga de “Indiana Jones” se estrenará en el Festival de Cannes

La cinta “Indiana Jones and the dial of destiny”, protagonizada por Harrison Ford y dirigida por James Mangold, se estrenará en el Festival de Cine de Cannes fuera de competencia el 18 de mayo, para un estreno comercial en Francia el 28 de junio y en Estados Unidos dos días después.

Aunque no hay detalles acerca del argumento de la película, ésta es, en definitiva, la última de la saga de Indiana Jones, el valiente arqueólogo que Ford comenzó a interpretar en el filme de 1981 “Raiders of the lost ark”. Ahora él comparte créditos con Mads MIkkelsen, Toby Jones, Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge y John Rhys-Davies, quien regresa en el papel de “Sallah”.

Además de la premiere de la película se prepara un homenaje especial muy completo para Harrison Ford, quien cuenta con una destacada trayectoria en cine de más de 50 años. La edición número 76 del Festival de Cine de Cannes se llevará a cabo del 16 al 27 de mayo; otro filme que se estrenará ahí es “Killers of the flower moon”, de Martin Scorsese.

Sigue leyendo: