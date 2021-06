Publican imágenes de Harrison Ford en el rodaje de “Indiana Jones 5”

Harrison Ford regresará a su papel de Indiana Jones para una quinta película. La filmación de la producción ya está en marcha y cuenta con la participación del emblemático actor.

La celebridad de 78 años recientemente fue captado en el set vestido como su clásico personaje y rápidamente se viralizó. La fotografía fue compartida en la cuenta de Instagram de Josh Gad, un actor que forma parte del elenco de la quinta entrega de la saga. Hasta el momento la publicación tiene más de 78 mil likes, entre los que se incluye el de la famosa actriz de Friends, Jennifer Aniston.

“Todo está bien en el mundo. Bienvenido de nuevo Dr. Jones”, escribió en el pie de foto.

La película está rodándose en North Yorkshire, Inglaterra y a pesar de que no se conocen muchos detalles, se sabe que Ford regresará para encarnar nuevamente al famoso arqueólogo. Así, los fans podrán ver una vez más las aventuras de Indiana Jones en la pantalla grande.

En una segunda imagen rescatada por el usuario David Leaper en Twitter mostró otro ángulo del actor vestido con su característico conjunto café y su emblemático sombrero.

En redes sociales ya han circulado más instantáneas de la película. Personas que viven cerca de los alrededores del pueblo donde se realiza la filmación han capturado parte de la producción.

Una usuaria que se hace llamar “EYFS Enthusiast” compartió en su cuenta de Twitter que ella y su hijo se encontraron con el actor y cuando él le preguntó si era Indiana Jones, Ford respondió diciendo que sólo era un “doble de acción”.

Look who walked right past us in Grosmont today… our son asked him if he was Indiana Jones and he tipped his hat and said no, he was just the stunt double 😂 pic.twitter.com/u7XH1RA1bT

— EYFS Enthusiast (@enthusiast_eyfs) June 7, 2021